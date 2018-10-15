Йога с козами. Как рогатые помогают тренировкам

Обычной йогой сегодня уже никого не удивишь. А вот йога с козами или, как её ещё называют, козлиная йога – это что-то новенькое. Появилось такое направление сравнительно недавно, но уже приобрело популярность во всём мире. О том, зачем люди тренируются вместе с животными, - узнавал «АиФ-Черноземье».

Обрести гармонию

Первым «козлиным» тренером стала американка Лейни Морз. Она начала проводить необычные занятия у себя на ферме в штате Орегон. Потом эту идею подхватили и другие фермеры в США. Прошло совсем немного времени, как новое веяние охватило уже всю Европу и добралось до России. Есть свои поклонники йоги с животными и российских регионах, например, в Липецке.

«Однажды я увидела в одной из телевизионных передач, как люди в специальных амбарах или в огороженных открытых загонах занимаются обычной йогой вместе с козами, - рассказывает инструктор Наталья Тюрина. – Мне это показалось очень забавным: очаровательные козлятки ходили среди занимающихся, лизали их в лицо, щипали за волосы и даже запрыгивали им на спины. Но это никого не смущало, наоборот, людям даже нравилось. На занятия с козами выстраивались целые очереди – так много было желающих».

Заинтересовавшись увиденным, Наталья решила узнать о новом направлении как можно больше. Стала искать информацию в интернете и выяснила, чем козлиная йога так привлекает тысячи людей во всём мире.

«Считается, что общение с животными помогает человеку обрести гармонию с самим собой, с окружающим миром, - продолжает Наталья. - Большинство современных людей живёт в городах, им не хватает общения с природой, а тут они приходят, видят этих милых козочек, которые ведут себя абсолютно естественно, и начинают вспоминать о своей собственной природе. Перестают зажиматься, расслабляются, учатся спокойно дышать, избавляются от плохих мыслей. В этом и состоит положительный эффект козлиной йоги».





Фото: АиФ / Евгения Стрешнева

Пусти козла на ковёр

Наталья решила, что с необычным направлением будет полезно познакомиться и другим, и начала практиковать козлиную йогу в Липецке. Первое занятие состоялось в контактном зоопарке в парке Победы.

«Поскольку основные посетители зоопарка – дети, всё проходило в игровой форме. Мы сделали ограждение из тюков сена и начали проводить гимнастику, - рассказывает Наталья. - Ребятам предлагалось совершить «путешествие в джунгли», принимая позы различных животных: то льва, то слона, то кузнечика. Специально козлят к ним не приводили, но они могли свободно зайти на площадку и присоединиться к занимающимся, что те и сделали».

Дети отреагировали на рогатых гостей по-разному. Одни обрадовались и стали их кормить, другие испугались, но потом привыкли и под конец занятий уже не хотели с ними расставаться. «Ой, козлёнок меня потрогал! Видели, как он вильнул хвостиком? Смотрите, он зашёл ко мне на коврик!» - раздавались отовсюду восторженные детские возгласы.

Некоторые ребята старались специально привлечь внимание козлят, но инструкторы объяснили им, что не стоит стремиться всё контролировать - отпустите и тогда природа сама даст вам то, что нужно. Так и получилось.

Сначала взрослые наблюдали за происходящим со стороны. Но, глядя на счастливых ребятишек, не смогли удержаться и вместе с ними начали выполнять асаны в компании четвероногих друзей.





Фото: АиФ / Евгения Стрешнева

Для здоровья и настроения

Ксения Филимонова стала одной из первых, кто попробовал йогу с козами.

«Для меня это был очень необычный опыт, раньше я занималась йогой, но с животными впервые. Сначала я привела на занятия сына, а потом втянулась сама, - делится Ксения. – Для детей йога с козами – это шанс подружиться с братьями меньшими, перестать их бояться. А для взрослых – возможность разнообразить свою практику, расслабиться, отрешиться от забот и просто повеселиться».

Действительно, сложно оставаться серьёзным в присутствии этих милых животных, когда они подходят к тебе, начинают обнюхивать, жевать твои волосы, принимая за траву. Но если выполнять асаны вместе с козами ещё можно, то заниматься духовной практикой и медитацией сложно. Впрочем, любителей йоги это не огорчает.

«Животные создают какую-то особую энергетику. Чувствуется сплочённость, единение с миром, с другими людьми, - отмечает любительница йоги Анна Васильевна. – Сами занятия в их компании проходят легко и непринуждённо. Ты как-то сам собой раскрепощаешься и ни о чём не думаешь».

Правда, есть один деликатный момент: козы справляют нужду, где им вздумается - хоть на травке, хоть на коврике. Брезгливого человека это может оттолкнуть.

«Но мы договорились с владельцами фермы, чтобы они не кормили животных до занятий, и теперь такое случается гораздо реже», - успокаивает Наталья.

Абсолютных противопоказаний для занятий козолиной йогой нет. Но, если есть проблемы со здоровьем, стоит проконсультироваться с врачом. Воздержаться от практики следует и тем, у кого аллергия. Всем остальным такая йога пойдёт только на пользу. Настроение уж точно поднимет.