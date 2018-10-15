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В Брестской области проходит акция «Человек с белой тростью». Собрали для вас рекомендации, в каких ситуациях вы можете помочь незрячему человеку
16.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Брестская областная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» организовала акцию «Человек с белой тростью», чтобы привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению.
В каких ситуациях и каким образом вы можете проявить свою отзывчивость и доброжелательность:
• Вы можете откликнуться на просьбу и оказать посильную помощь;
В настоящее время особо активная поддержка и понимание проблематики людей с инвалидностью выразилось в подписании Конвенции о правах инвалидов и ратификации ее парламентом Республики Беларусь, а также утверждением Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы.
Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» является структурным подразделением товарищества инвалидов по зрению и состоит из 18 первичных организаций. Из 18 председателей первичных организаций 14 являются инвалидами по зрению. Численность Брестской областной организации на 1 октября составляет 2 632 человек, из них:
Основными направлениями деятельности Брестской областной организации являются:
Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» ежегодно проводит реабилитационные (областные, городские, районные) мероприятия. Интеллектуально-познавательный конкурс «Эрудит». Фестиваль творчества инвалидов по зрению «С песней по жизни» и конкурс «Я – самый реабилитированный» финансируются по линии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома; республиканские, областные и районные спортивные мероприятия – управлением спорта и туризма Брестского облисполкома.
Брестская областная организация является исполнителем государственного социального заказа.
Организация активно взаимодействует с учреждениями системы образования, в том числе с Жабинковской специальной общеобразовательной школой-интернатом. В Брестской области в средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 11 студентов с инвалидностью по зрению.
На территории Брестской области расположены два унитарных предприятия ОО «БелТИЗ» — «Вертекс-Брест» (г. Брест) и «ЭлКис» (г. Пинск), основной целью деятельности которых является повышение уровня и качества жизни инвалидов по зрению.
За счет прибыли унитарных предприятий содержатся отделы реабилитации, общежитие, спортивный зал, здравпункты, проводятся художественные выставки, осуществляются социальные программы, включающие идеологические, культурно-массовые, просветительные, физкультурно-оздоровительные и другие реабилитационные мероприятия, оказывается материальная помощь инвалидам, в том числе и неработающим. Содержание помещений, приобретение медицинского оборудования и медикаментов, устройство безбарьерной среды на предприятиях осуществляется так же за счет средств предприятий.
Производственные унитарные предприятия обеспечивают занятость инвалидов. Во втором квартале 2018 года соотношение численности, следующее: на «Вертекс-Брест» — 68,3% инвалидов от общего числа работающих (139 чел.), на «ЭлКис» — 58,3% от общего числа работающих (308 чел.).
Унитарные предприятия ОО «БелТИЗ» производят широкий ассортимент современной продукции электротехнического, строительного и общего назначения, применяемой в народном хозяйстве, в быту и жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время предприятия выпускают и реализуют более 700 типов изделий. Для обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии постоянно проводятся мероприятия по снижению затрат, при безусловном обеспечении высокого качества продукции.
В связи с этим в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы для унитарных предприятий Брестской области предусматривается выделение из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь финансирование или компенсация затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов. На эти цели в 2018 году предприятиям ОО «БелТИЗ» запланировано выделить средств в сумме:
Среднемесячный объем производства продукции в текущем году составляет:
Уровень средней заработной платы работников за июль 2018 года на «Вертекс-Брест» — 445 рублей или 137,9% к уровню прошлого года, на «ЭлКис» — 362,6 рубля или 114,0% к прошлому году.
Брестская областная организация ведет работу по содействию трудоустройству инвалидов по зрению на открытом рынке труда: за 1-е полугодие 2018 года трудоустроено 10 человек.
В социальной сфере наиболее актуальными являются следующие проблемы:
Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» надеется на решение обозначенных проблем и выработку стратегии совместных действий по обеспечению прав и законных интересов людей с инвалидностью по зрению Брестской области.
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В Брестской области проходит акция «Человек с белой тростью». Собрали для вас рекомендации, в каких ситуациях вы можете помочь незрячему человеку
> Брестская областная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» организовала акцию «Человек с белой тростью», чтобы...
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