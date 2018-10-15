В Брестской области проходит акция «Человек с белой тростью». Собрали для вас рекомендации, в каких ситуациях вы можете помочь незрячему человеку

Брестская областная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» организовала акцию «Человек с белой тростью», чтобы привлечь внимание общества к проблемам инвалидов по зрению.

В каких ситуациях и каким образом вы можете проявить свою отзывчивость и доброжелательность:

• Вы можете откликнуться на просьбу и оказать посильную помощь;

• Заметив явные признаки рассеянности и тревоги, поинтересуйтесь: не нуждается ли человек в помощи;

• Пожалуйста, не навязывайте свою помощь, если человек от нее отказывается;

• Помогите перейти улицу, преодолеть препятствие, если человек обращается с просьбой;

• Предложите помощь в прочтении вывесок, доски объявлений, информационных листов, если человек пытается с ними ознакомиться;

• В магазинах предложите помощь в ознакомлении с ассортиментом продукции и в выборе товара;

• Поднимите оброненную незрячим вещь и подайте в руки;

• Подскажите номер маршрута общественного транспорта на остановочных пунктах;

• Предложите помощь при входе в салон транспортного средства.

Рекомендации для работников магазинов, банков, контор и транспортных систем по удовлетворению нужд инвалидов по зрению.

Как быть проводником слепого

Памятка для работников сферы обслуживания «Что необходимо знать для взаимоконтакта с незрячими клиентами»

Памятка «Что необходимо знать работникам городского транспорта»



Памятка «Что надо знать слепым при взаимоконтактах со зрячими»

Общественное объединение «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» на протяжении более 90 лет осуществляет комплексную реабилитацию людей с инвалидностью по зрению благодаря Государственной поддержке ОО «БелТИЗ» и в том числе, поддержке со стороны Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета.

В настоящее время особо активная поддержка и понимание проблематики людей с инвалидностью выразилось в подписании Конвенции о правах инвалидов и ратификации ее парламентом Республики Беларусь, а также утверждением Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы.

Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» является структурным подразделением товарищества инвалидов по зрению и состоит из 18 первичных организаций. Из 18 председателей первичных организаций 14 являются инвалидами по зрению. Численность Брестской областной организации на 1 октября составляет 2 632 человек, из них:

инвалидов по зрению 1 группы – 828;

инвалидов по 2 группы – 833;

инвалидов по зрению 3 группы – 765;

детей-инвалидов по зрению – 5;

зрячих – 201.

Основными направлениями деятельности Брестской областной организации являются:

Защита прав и законных интересов людей с инвалидностью по зрению. Содействие комплексной реабилитации людей с инвалидностью по зрению, в том числе в рамках сотрудничества с государственными исполнительными органами власти через реализацию государственных программ. Содействие в обеспечении людей с инвалидностью по зрению качественными техническими средствам социальной реабилитации. Ведение работы по решению вопросов создания доступной среды для незрячих и слабовидящих. Распространение идей Конвенции о правах инвалидов, в основе которых лежит уважительное отношение к правам и свободам людей с инвалидностью.

Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» ежегодно проводит реабилитационные (областные, городские, районные) мероприятия. Интеллектуально-познавательный конкурс «Эрудит». Фестиваль творчества инвалидов по зрению «С песней по жизни» и конкурс «Я – самый реабилитированный» финансируются по линии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома; республиканские, областные и районные спортивные мероприятия – управлением спорта и туризма Брестского облисполкома.

Брестская областная организация является исполнителем государственного социального заказа.

Организация активно взаимодействует с учреждениями системы образования, в том числе с Жабинковской специальной общеобразовательной школой-интернатом. В Брестской области в средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 11 студентов с инвалидностью по зрению.

На территории Брестской области расположены два унитарных предприятия ОО «БелТИЗ» — «Вертекс-Брест» (г. Брест) и «ЭлКис» (г. Пинск), основной целью деятельности которых является повышение уровня и качества жизни инвалидов по зрению.

Руками работающих инвалидов создается материальная база предприятия и средства для содержания социальной сферы.

За счет прибыли унитарных предприятий содержатся отделы реабилитации, общежитие, спортивный зал, здравпункты, проводятся художественные выставки, осуществляются социальные программы, включающие идеологические, культурно-массовые, просветительные, физкультурно-оздоровительные и другие реабилитационные мероприятия, оказывается материальная помощь инвалидам, в том числе и неработающим. Содержание помещений, приобретение медицинского оборудования и медикаментов, устройство безбарьерной среды на предприятиях осуществляется так же за счет средств предприятий.

Производственные унитарные предприятия обеспечивают занятость инвалидов. Во втором квартале 2018 года соотношение численности, следующее: на «Вертекс-Брест» — 68,3% инвалидов от общего числа работающих (139 чел.), на «ЭлКис» — 58,3% от общего числа работающих (308 чел.).

Унитарные предприятия ОО «БелТИЗ» производят широкий ассортимент современной продукции электротехнического, строительного и общего назначения, применяемой в народном хозяйстве, в быту и жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время предприятия выпускают и реализуют более 700 типов изделий. Для обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии постоянно проводятся мероприятия по снижению затрат, при безусловном обеспечении высокого качества продукции.

Рабочие места для инвалидов оснащены специальными тифлотехническими приспособлениями для безопасного труда. Ежегодно на предприятиях создаются новые рабочие места для инвалидов по зрению.

В связи с этим в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы для унитарных предприятий Брестской области предусматривается выделение из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь финансирование или компенсация затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов. На эти цели в 2018 году предприятиям ОО «БелТИЗ» запланировано выделить средств в сумме:

для «Вертекс-Брест» — 120 тыс. рублей на создание 3 рабочих мест,

для «ЭлКис» -250 тыс. рублей для создания 5 рабочих мест для инвалидов.

Среднемесячный объем производства продукции в текущем году составляет:

на «Вертекс-Брест» — 140 тыс. рублей или 111,5% к соответствующему периоду прошлого года,

на «ЭлКис» — 321 тыс. рублей или 98,2% от уровня прошлого года.

Уровень средней заработной платы работников за июль 2018 года на «Вертекс-Брест» — 445 рублей или 137,9% к уровню прошлого года, на «ЭлКис» — 362,6 рубля или 114,0% к прошлому году.

Брестская областная организация ведет работу по содействию трудоустройству инвалидов по зрению на открытом рынке труда: за 1-е полугодие 2018 года трудоустроено 10 человек.

В социальной сфере наиболее актуальными являются следующие проблемы:

Отсутствие (недостаточный уровень) доступной среды для людей с инвалидность по зрению, соответствующей требованиям технических нормативных документов (ТКП 45-3.02-7-2005 «Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных», ТКП 45-3.02-318-218 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования»), а также в рамках выполнения п. 1.3.2 протокола Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов от 28.05.2018 № 6-17/1пр-РМС. Недостаточное обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами социальной реабилитации. Низкая эффективность работы областного межведомственного совета по проблемам инвалидов. Недостаточная квалификация специалистов территориальных центров социального обслуживания населения по оказанию реабилитационных услуг людям с инвалидностью по зрению. Трудоустройство председателей правлений первичных организаций Брестской областной организации ОО «БелТИЗ».

Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» надеется на решение обозначенных проблем и выработку стратегии совместных действий по обеспечению прав и законных интересов людей с инвалидностью по зрению Брестской области.

Вложения:

Безбарьерная среда — примеры создания элементов

Скачать Буклет Брестской областной организации ОО БелТИЗ

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