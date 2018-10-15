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Стали известны новые детали об украинском ракетном комплексе "Гром-2"
Оперативно-тактический комплекс «Гром-2» оснащен двумя ракетами, максимальная дальность пуска которых составляет 380 км,
Поражение целей днем и ночью с высокой точностью достигается с помощью инерциального навигационного комплекса с оптическим искателем. Круговое вероятное отклонение составляет всего 5−15 м.
Вес фугасной боевой части ракеты − 480 кг, кассетная же несет 54 суббоеприпаса весом 7,5 кг каждый. Сама ракета способна преодолевать систему ПВО вероятного противника, выполняя маневры уклонения на конечной фазе полета.
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Ракеты могут оснащаться фугасной или кассетной боевой частью.
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