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Российский космонавт рассказал о перегрузке после аварии "Союза"

16.10.2018 14:49 — Разное | Tut.by  
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Российский космонавт Алексей Овчинин в интервью RT рассказал, с чем можно сравнить перегрузку, которую испытывал экипаж во время аварии на корабле «Союз МС-10».


Фото: Роскосмос / vk.com

«Во-первых, перегрузка может действовать в разных направлениях. На экипаж, находящийся в ложементах в спускаемом аппарате, обычно действует перегрузка в направлении грудь — спина. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок. Перегрузка семь единиц значит, что вес этого блока будет равен семи вашим весам. Если вы весите 90 кг, ваш вес увеличится в семь раз, блок таким весом будет лежать у вас на груди», — рассказал Овчинин.

По его словам, это терпимо.

«В процессе тренировок, в процессе медкомиссий мы выполняем вращения, причем стандартные вращения, с перегрузкой восемь единиц. Поэтому, в принципе, экипажи представляют, что это такое. Как нужно дышать, допустим, когда такая перегрузка, что нужно делать», — сказал космонавт.

Напомним, авария произошла 11 октября на 119-й секунде после старта при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг. Они должны были провести на орбите 187 суток. Спускаемый аппарат с ними приземлился в Казахстане в 20−25 км от города Жезказган.

Авария корабля с космонавтами внутри — исключительно редкое происшествие. Последнее серьезное ЧП с «Союзом», после которого экипажу пришлось вернуться на Землю, произошло в далеком 1983 году. Тогда ракета загорелась меньше чем за минуту до отрыва от земли, а Владимир Титов и Геннадий Стрекалов катапультировались во время старта.

 
 
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