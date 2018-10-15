«Наши как всегда». Лукашенко разочарован игрой белорусских футболистов

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На встрече с Сергеем Румасом, возглавляющим Белорусскую федерацию футбола, президент заявил о необходимости дополнительно развивать этот вид спорта в стране.

"Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть", - предупредил президент. Лукашенко привел в пример матч между сборными Беларуси и Молдовы, прошедший 15 октября. "В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль", - посетовал Лукашенко.

Напомним, что четвертый матч группового раунда Лиги наций в дивизионе D между футболистами Беларуси и Молдовы прошел на стадионе "Динамо" и закончился счетом 0:0.