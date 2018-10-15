Рядового судят за гибель солдата. Он полностью признал вину и отказался от адвоката

Сегодня, 16 октября, в суде Минского района рассматривают дело 25-летнего рядового Сергея Крупы. Его обвиняют в том, что из-за его ошибки погиб 20-летний механик-водитель Дмитрий Удод. Рядовой полностью признаёт свою вину, а от адвоката отказался, пишет TUT.by.

В зал суда Сергей Крупа пришел в военной форме. Его не задерживали до начала процесса, поэтому он просто стоял перед трибуной в ожидании судьи, даже не сел на скамью. От услуг адвоката он отказался в ходе самого процесса.

По версии следствия, 4 апреля во время боевой подготовки от огнестрельного ранения погиб 20-летний Дмитрий Удод. Обвинение по части второй статьи 463 УК (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека) предъявили 25-летнему замкомандира боевой машины Сергею Крупе. Рядовому 25 лет, родом из Мозыря. У него среднее специальное образование, в армию был призван в 2017 году.

В суде он рассказал, как попал в армию: «Хотел служить, меня призвали в 24 года. Отсрочку давали из-за травмы руки в детстве, ну и сердце там». Свою вину он полностью признаёт. Тем не менее мать погибшего просит не наказывать Крупу. По ее словам, всё вышло случайно, а приговор сына ей не вернёт. Завтра она приедет в Минск из Гомельской области и выступит в процессе.

Как всё произошло

Сергей Крупа рассказал, как произошёл тот случай 4 апреля: «В апреле выбирали лучший экипаж Вооруженных сил. Мы тоже участвовали в этом». Он был в составе экипажа из трех человек: командира боевой машины Степко, замкомандира Крупы и водителя-механика Удода. По словам обвиняемого, перечень обязанностей был такой: «Командир брал ленту у механика и должен был передать мне, а я уже заряжал. Чем быстрее все сделать, тем лучше. Когда лента заряжена, сообщаем об этом по рации. Затем поступает команда, и мы стреляем».

Он уточняет, что перед выстрелом нужно закрыть все люки. Он знал все инструкции, потому что в Печах его научили обращаться с оружием. Судья спросил, как налажено поведение при внештатной ситуации. Крупа ответил: «Нужно прекратить стрельбу и доложить офицеру. У командира машины с ним связь была, у меня − нет. Не работал шлемофон. Об этом все знали».

По его словам, первые три этапа стрельбы 4 апреля проходили в штатном режиме: «Приступили ко второму, начались осечки, командир машины докладывал об этом Степко. Экипаж, который стрелял до нас, тоже говорил, что были осечки. А потом услышал, что упала лента, сказал командиру сделать доклад. В спешке я забыл поставить оружие на предохранитель. Потом мы выскочили из машины, построились все трое, затем снова запрыгнули в машину. Я был уверен, что механик на месте, раздался непроизвольный выстрел. Еще спросил у командира: «Что это было?». Он не знал. И я продолжил дальше заряжать ленту».

На уточнение судьи Крупа ответил, что никто не проверял боевую готовность Удода. Он и командир машины были уверены, чтоводитель-механик на месте: «Он всегда был на своём месте». Из-за осечек Крупа разрядил ленту и ждал, когда все остальные закончат стрелять. «После отстрела все вылезли из машин, я искал Диму, видел, что лежал шлемофон. Подумал, Дима пошел в туалет. Доложил командиру об этом, он меня не расслышал», − рассказал обвиняемый.

Он считает, что трагедия произошла, когда экипаж забирался в боевую машину: «Произошел выстрел. У меня травма руки, она плохо работает. Видимо, зацепил спуск, оружие не было на предохранителе. После случившегося мне стало плохо, начало трясти, меня отвезли в медроту. Я сожалею».

Сергея призвали в армию с незначительными ограничениями по службе. В его характеристике из воинской части указано, что он зарекомендовал себя посредственно, не дорожит боевыми товарищами. «Невнимательный, рассеянный, забывчивый», − указано в документе. Обвиняемый уточняет, что такую характеристику ему дали после произошедшего. С прошлого места работы о Сергее только положительные отзывы.

В суде озвучили материалы экспертов − пулемет был неисправен. Как отметил Крупа, оружие прибыло из другой части и стреляло с осечками из-за неисправности, а не потому что Крупа с ним неправильно обращался.

16 ноября у молодого человека заканчивается срок службы, после армии он хочет работать инкассатором. В рамках расследования уголовного дела у рядового арестовали имущество: диван, телевизор, микроволновую печь. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.