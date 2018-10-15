Весной в минском метро появится связь 4G

Не успела появиться в минском метро бесперебойная 3G связь, как нам уже обещают сделать 4G к апрелю − чтобы успеть к Европейским играм. О таких планах заявил гендиректор beCloud Олег Седельник в интервью БелТА.

«В апреле, до начала II Европейских игр 2019 года, в метрополитене должна быть создана сеть 4G − это задача поставлена правительством. Таким образом, самые большие скорости в метрополитене будут реализованы в рамках нашей инфраструктуры. Все операторы, которые хотят предоставлять клиентам связь четвертого поколения, будут работать в равных условиях», − рассказал Олег Седельник.

К Европейским играм, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, связью 4G обеспечат все объекты, которые зайдествованы при проведении соревнований. «Сеть LTE уже есть в 185 населенных пунктах. В эксплуатацию введено более полутора тысяч базовых станций, и это только в диапазоне 1800 МГц, связью четвертого поколения покрыты все областные и районные центры. Плюс более 160 базовых станций в диапазоне 2600 МГц, которые в самое ближайшее время будут введены в эксплуатацию. Наша цель − увеличить емкость сети, так как в Минске особенно востребованы услуги 4G», − сказал Седельник.

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