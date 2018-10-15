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Минского священника, который критиковал главу РПЦ, на год отлучили от Церкви

16.10.2018 13:22 — Разное | KYKY  
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Вчера, 15 октября, мы писали, что минскому священнику Александру Шрамко запретили служить из-за того, что он раскритиковал патриарха Кирилла. Он уточнял, что запрет пока только устный. А сегодня его уволили, пишет «Радыё Свабода».

По указу Митрополита Минского и Заславского Павла иерея Александра Шрамко официально освободили от должности священника «без права служения, ношению иерейского креста и преподавания благословения». Официальная причина − «систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть». 

Через год рассмотрят вопрос о дальнейшем служении Шрамко в иерейском сане. «Еврорадио» встретило священника возле Минского епархиального управления, где он рассказал о решении церковного руководства. Тому не понравилось, что священник опубликовал фотографии с охраной патриарха и его автомобилем. Отец Александр был вызван в епархиальное управление в 11 часов, пришел он в гражданской одежде.

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Фото на фоне заголовка: svaboda.org
 
 
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Вчера, 15 октября, мы писали, что минскому священнику Александру Шрамко запретили служить из-за того, что он раскритиковал патриарха Кирилла. Он уточнял, что запрет...
 
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