Как писать книги. Десять правил Татьяны Поляковой

Татьяна Полякова — автор авантюрных детективов, в ее активе около семидесяти книг, часть которых экранизирована. Ее новая книга — «Сыщик моей мечты» — была представлена в сентябре на ММКВЯ. По просьбе "АиФ" писательница поделилась секретами мастерства.

1. Писать везде и не отвлекаться

Когда переходишь черту и из любителя становишься профессионалом, то не возникает вопросов о том, как начать работать или где взять вдохновение. Есть понимание, что материал нужно сдать к определённому сроку, и я могу писать даже в компании: сяду в уголочке и на коленке буду что-то кропать, лишь бы не отвлекали.

Но работу писателя нельзя назвать легкой. Например, когда я берусь за новый детектив, то пишу по 10-14 часов в день. И желательно не выдергивать меня из состояния сосредоточенности и необъяснимого внутреннего кипения, которое, наверное, и называется вдохновением. В это время я отказываюсь от интервью, съёмок, встреч: есть риск перегореть, потерять настрой, и тогда лучше сразу бросать начатое. Но это не значит, что творчество приходит через преодоление. Не нужно заставлять себя писать, процесс должен доставлять удовольствие. Даже если бы меня не печатали, писала бы «в стол». Относитесь к новому творению так, словно вы пишете его только для себя.

2. На работу нужно настроиться

Рабочее место — это своего рода сигнал для мозга, что нужно настроиться на продуктивность. Писателям в этом плане тяжелее, ведь работать приходится везде, а не только в своем кабинете. Но можно завести особую кружку и ставить её перед собой, когда начинаешь работать: эта маленькая вещица будет напоминать, что вы сели за стол не для того, чтобы проверить свою почту.

Я не могу начать работу без идеального порядка на столе. Я по гороскопу Дева, а значит, педант и зануда. Поэтому могу сосредоточиться, только если убрано все лишнее, а необходимое расположено параллельно и перпендикулярно.

3. Найти комфортное время

Существует устоявшееся мнение, что писатели работают исключительно поздней ночью, а после спят до обеда. На самом деле у всех по-разному: кому-то комфортнее работать ночью, другим — на рассвете.

Если говорить популярными терминами, то я сова. Часто пишу именно в ночной тиши под небесными светилами. В моём кабинете есть интересное архитектурное решение: окно в крыше. Ночью через него видны звёзды. Прямо под ним стоит мой рабочий стол. Я считаю, что звёзды помогают мне в написании работ, и нахожу особую магию в небесном пространстве.

4. Не ждать вдохновения

У каждого автора есть свои приёмы, которые помогают им «размяться» и поиграть с воображением. Слава богу, сейчас есть целые сборники, книги и дневники для вдохновения. Можно даже не выдумывать ничего, всё сделали за нас.

Я люблю выдёргивать из окружающего пространства персонажей, обычных прохожих, и выдумывать для них истории. Например, недавно увидела, что у припаркованного рядом авто нервничает юноша. Я начинаю думать о том, почему он нервничает, кого ждёт, куда направится потом… Казалось бы, всё очень просто, но дайте своей фантазии разрастись, и может родиться целый детектив.

5. Создавайте собственные традиции

Хотите писать от руки, а все твердят, что ноутбук быстрее? Не идите наперекор себе: если что-то внутри просит писать красной ручкой или только левой рукой, так и делайте.

Я никогда не начинаю роман в выходные или в понедельник. И всегда пишу только синей гелевой ручкой в тетрадке на 48 листов в клеточку. Думаю, что какие-то творческие удачи могли бы появиться и в тетради в линейку, но не рискую и чту свои привычки и ритуалы.

6. Черпайте вдохновение из своих хобби и даже странностей

Что для многих людей будет казаться странностью, для вас может стать толчком и движущей силой. И вообще, что это за творческий человек без странностей?

Набоков собирал бабочек, а я много лет коллекционирую фигурки ангелочков. Привожу их со всего мира, и огромное количество подарили друзья. В любом месте, где бы я ни работала, меня действительно окружают ангелы… из моей коллекции.

7. Отвлекаться можно. И нужно!

В процессе творчества накапливается эмоциональное напряжение, от которого нужно избавляться. Во-первых, это мешает работе; во-вторых, просто вредит нервной системе. Можно переключаться на другое творчество: многие авторы рисуют на полях своих рукописей. Кто-то прогуливается или выполняет зарядку.

Лично я стараюсь сбросить всю ненужную информацию через физическую нагрузку. Например, кручу педали на велотренажере. Как ни странно, после этого всегда ощущаю интеллектуальный подъем.

8. Вдохновляйтесь чужим искусством

Ни для кого не секрет, что творчество порождает ещё большее творчество. Сходишь на балет — и уже чувствуешь новую волну вдохновения. А если по дороге домой зайти в Третьяковку, то можно и роман за ночь написать.

Мне, например, лирические эпизоды даются легче, после того как послушаю Верди. На описание погонь и перестрелок идеально настраивает тоже музыка Верди, но здесь действуют его хоры. Почему никто до сих пор не догадался из хоров Верди сделать саундтрек к какому-нибудь крутому боевику?

9. Не забывайте общаться

Бывают моменты, когда погружаешься в работу с головой и изолируешься ото всех. Это, конечно, помогает, но постоянно находиться в подобном социальном вакууме нельзя. Можно узнать много интересного и вдохновляющего, просто пообщавшись со старым другом. И даже сплетни помогают построить невероятные истории. Держать связь с людьми важно.

В моей жизни один из вдохновляющих моментов — это общение с детьми. Этим я, к счастью, не обделена: у меня двое зажигательных внучат и два крестника, которые обеспечивают бездну юмора, неожиданных оценок и реакций на окружающий мир.

10. Не все писатели с рождения знали о своем пути

Если вы думаете, что написание книги — это что-то помпезное, а у зарождения идеи обязательно есть великая история, плюньте на эту мысль и забудьте ее. Никто не начинал писать с шести лет, никому преподаватели не пророчили стать новым Достоевским, и никого жизненные пути не вели к писательству.

На мой первый роман меня вдохновил обычный спор. Я прогуливалась со своим другом, поэтом Владимиром Пучковым. Мы зашли в книжный магазин, где дамы громили любовные романы. Я в шутку посоветовала: «Напиши мелодрамку, денег заработаешь». Он ответил, что роман написать не так-то легко. Я не согласилась, и мы поспорили. Я решила доказать свои слова делом, только уточнила: «Любовный роман не хочу, а вот детектив... Что-нибудь веселенькое напишу!» И написала. Володя прочитал и, ничего мне не сказав, отправил книгу в издательство. Роман опубликовали и предложили написать следующий…