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Белоруска Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на юношеских Олимпийских играх

16.10.2018 15:03 — Разное | Tut.by  
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В девятый соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх белорусская толкательница ядра Елизавета Дорц завоевала серебряную медаль, сообщает пресс-служба НОК.


Елизавета Дорц. Фото с сайта noc.by

Елизавета Дорц показала второй результат в двух раундах: 12 октября она толкнула ядро на 17,60 метра, 15 октября — на 17,53. По сумме двух раундов ее превзошла только китайская спортсменка Синьхой Ли.

Девушки. Толкание ядра (3 кг). По сумме двух раундов

1. Синьхой Ли (Китай) — 36,75

2. Елизавета Дорц (Беларусь) — 35,13

3. Дэйн Ретс (ЮАР) — 34,64

Елизавета Дорц: «Очень недовольна результатом, но счастлива, что есть медаль. Первый старт прошел еще более или менее, второй — ужасно. Рассчитывала на более высокий результат, но не собралась с мыслями и силами. Надеюсь, с ядром на 4 килограмма у меня сложится лучше. Всем спасибо за поддержку!»

17-летняя Елизавета Дорц родилась в Докшицах. В этом году побеждала на олимпийских днях молодежи.

В Буэнос-Айресе работает с тренером Игорем Воронцовым.

Для сборной Беларуси это седьмая награда в Буэнос-Айресе (1 золото, 3 серебра, 3 бронзы). Еще две медали белорусские атлеты завоевали в составе интернациональных команд (1, 0, 1).

 
 
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В девятый соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх белорусская толкательница ядра Елизавета Дорц завоевала серебряную медаль.
 
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