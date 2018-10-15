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Почему сидячая работа так чертовски утомительна

16.10.2018 15:01 — Разное | Tut.by  
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«Это одна из величайших загадок взрослой жизни: как я могу провести весь день за компьютером, а вечером чувствовать себя физически уставшим? Как активность минимального числа мускул заставляет меня валяться на диване целый вечер?» Репортер Vox Брайан Резник искал ответ на вопрос, что вызывает умственную усталость.


Фото: Reuters

За комментарием он обратился к психологу Университета Торонто Майклу Инцлихту. Тот рассказал, что ясности в этом вопросе для ученых нет, зато имеются две гипотезы.

Гипотеза первая: мы устаем, потому что истощаем внутренние запасы энергии

Она строится на том, что на день у нас есть запас умственной энергии. Кто-то называет его силой воли или самоконтролем. Когда запас исчерпывается, мы ощущаем усталость.

Гипотеза истощения эго интуитивно понятна, но не подтверждается исследованиями. Если речь идет об энергии, то разница между ее потреблением мозгом в состоянии покоя и в момент решения задачи едва ли существеннее, чем число килокалорий в конфетке «тик-так».

Мы мало знаем о том, как наш мозг и тело расходуют энергию. Но кажется, истощение эго — не ответ на вопрос об усталости.

Гипотеза вторая: устаем, потому что кончается мотивация

Когда мы решаем задачу, то фокусируемся на ней — или теряем интерес и мотивацию. Возникает желание делать то, что хочется (скролить ленту соцсетей, читать блоги и т.д.), а не то, что от нас требуется. Такое напряжение вызывает усталость.

В августе британские ученые поделились результатами работы, косвенно подтверждающими гипотезу. 

Они следили за сотней медсестер на протяжении нескольких смен. Через равные промежутки времени те сообщали, насколько уставшими себя ощущают. На медсестрах были устройства, которые измеряли их физическую активность. В среднем, чем больше часов они работали, тем сильнее уставали. Но были и интересные закономерности.

Оказалось, что нет связи между объемом физической работы и чувством усталости. Зато те, кто считал себя достаточно награжденным за труд, ощущали усталость меньше всего. 

Еще одно исследование проводили на 159 студентах в Канаде. Они отвечали на вопросы о своих желаниях и самоконтроле в течение недели. Чем больше у них было соблазнов отвлечься, тем менее мотивированными они становились. И тем более уставшими себя ощущали.

Есть эволюционные причины, которые могли бы объяснить такое поведение.

Как организм, мы должны преследовать разные цели для выживания. Не только добыть еду, или найти партнера, или поспать — нам важно это все. Задачи спорят друг с другом за наше время, а значит, нужен механизм, который бы говорил нам: «Эй, хватит выполнять одно дело, займись другим». И этот механизм мог бы быть усталостью.

Таким образом, мы почувствуем себя бодрее, если повлияем на мотивацию. 

Исследование показало, что если платить людям в тот момент, когда они чувствуют себя истощенными, это помогает им снова сосредоточиться на задании.

— На этом я остановлюсь: рискую устать! — заканчивает рассуждения Брайан Резник.

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Это одна из величайших загадок взрослой жизни: как я могу провести весь день за компьютером, а вечером чувствовать себя физически уставшим?
 
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