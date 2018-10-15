Кинотеатр «Октябрь» станем мультиплексом: залов будет не менее трех

– Сейчас обдумываем концепцию реконструкции и модернизации «Октября». Видим в нем перспективы. У кинотеатра хорошее расположение – рядом станция метро, много учебных заведений, студенческие общежития, – прокомментировал П. Скалабан. – Кроме того, в «Октябре» – самый вместительный зал и самый большой экран в стране.

Площадь самого большого бесшовного экрана в стране — 22 х 10 м, это почти пять стандартных однушек

В здании кинотеатра имеются помещения, которые можно оборудовать под зрительные залы. Пока в «Октябре» он один – на третьем этаже. Новые появятся на нижних уровнях.





Преобразования ждут и основное помещение для просмотра фильмов. Сегодня в нем одновременно могут разместиться 1 186 зрителей. В перспективе между рядами увеличат расстояние, чтобы посетителям было комфортнее, но из-за этого мест станет меньше.

– Несмотря на это, зал «Октября» все равно останется самым вместительным в стране, – уточнил собеседник.





Сейчас кинотеатр за день способен принять почти 6 000 зрителей. Как правило, организуют 5-6 сеансов и показывают 3-4 фильма. В то же время в мультиплексах транслируют по 14-16 картин ежедневно.





– Особенность «Октября» в том, что билеты на сеансы там чаще приобретают в кассах. Лидер по продаже квитков через Интернет – «Беларусь», – отметил П. Скалабан.





«Октябрь» построили в 1975-м. В последний раз его обновляли шесть лет назад – в 2012-м. Преобразования коснулись зрительного зала: уменьшилось количество мест (было 1 344), появилась подсветка рядов, установили новый экран и проектор.



