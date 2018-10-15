﻿ Кинотеатр «Октябрь» станем мультиплексом: залов будет не менее трех. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кинотеатр «Октябрь» станем мультиплексом: залов будет не менее трех

16.10.2018 15:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Кинотеатр «Октябрь» станет мультиплексом: всего залов будет не менее трех, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Павел Скалабан.

– Сейчас обдумываем концепцию реконструкции и модернизации «Октября». Видим в нем перспективы. У кинотеатра хорошее расположение – рядом станция метро, много учебных заведений, студенческие общежития, – прокомментировал П. Скалабан. – Кроме того, в «Октябре» – самый вместительный зал и самый большой экран в стране. 
Площадь самого большого бесшовного экрана в стране — 22 х 10 м, это почти пять стандартных однушек 
В здании кинотеатра имеются помещения, которые можно оборудовать под зрительные залы. Пока в «Октябре» он один – на третьем этаже. Новые появятся на нижних уровнях.

Преобразования ждут и основное помещение для просмотра фильмов. Сегодня в нем одновременно могут разместиться 1 186 зрителей. В перспективе между рядами увеличат расстояние, чтобы посетителям было комфортнее, но из-за этого мест станет меньше.
– Несмотря на это, зал «Октября» все равно останется самым вместительным в стране, – уточнил собеседник.

Сейчас кинотеатр за день способен принять почти 6 000 зрителей. Как правило, организуют 5-6 сеансов и показывают 3-4 фильма. В то же время в мультиплексах транслируют по 14-16 картин ежедневно.

– Особенность «Октября» в том, что билеты на сеансы там чаще приобретают в кассах. Лидер по продаже квитков через Интернет – «Беларусь», – отметил П. Скалабан.

«Октябрь» построили в 1975-м. В последний раз его обновляли шесть лет назад – в 2012-м. Преобразования коснулись зрительного зала: уменьшилось количество мест (было 1 344), появилась подсветка рядов, установили новый экран и проектор.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинотеатр «Октябрь» станет мультиплексом: всего залов будет не менее трех, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор УП...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске снова разыскивают эксгибициониста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика