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В Минске парень украл три машины одной марки. Первую - сразу после выхода из суда

16.10.2018 15:16 — Разное | Tut.by  
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Милиция задержала парня, который украл три машины Volkswagen в столице. Первую из них — спустя три часа после выхода из зала суда, где ему вынесли приговор. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

28-летний житель Старых Дорог вышел из зала суда Фрунзенского района, где его приговорили к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа за трехмесячной давности угон машины. А уже через три часа он украл Volkswagen Passat на Матусевича. Машину он оставил в лесополосе в семи километрах от Старых Дорог.

На следующий же день парень украл другой Volkswagen Passat на Шаранговича. Его он оставил во дворе дома по улице Вышелесского в Минске. Через несколько дней молодой человек украл Volkswagen Transporter с Одинцова. Машину он припарковал около рынка в Дзержинске.

Далее он собирался перегнать машины в Россию. Приехав на границу на одном из авто, парень стал узнавать у людей в очереди, как доехать до Смоленска. Один мужчина сказал ему, что пограничники проводят тщательный досмотр. Это спугнуло вора, и он решил не пытаться выехать за пределы республики.

Потом его задержали милиционеры. Все три машины в технически исправном состоянии переданы владельцам.

Сейчас проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РБ (Кража). Проводится также расследование на причастность этого парня к кражам из машин во Фрунзенском районе.

Известно, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи авто и кражи из машин.

 
Теги: Минск
 
 
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