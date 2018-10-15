Лукашенко рассказал, когда средняя зарплата в Беларуси перевалит за 1 тысячу рублей

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В частности, президенту были представлены предложения Совмина по повышению пенсий.его пресс-служба.Глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3% с 1 ноября. Еще одно принципиальное поручение заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%. Исполнение этого поручения будет одним из ключевых показателей в работе правительства.Напомним, что ранее трудовые пенсии в Беларуси повышали с 1 августа и 1 мая.