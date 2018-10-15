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Лукашенко рассказал, когда средняя зарплата в Беларуси перевалит за 1 тысячу рублей

16.10.2018 15:15 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: TUT.BY
Вопросы развития социальной сферы были рассмотрены 16 октября во время встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом.

В частности, президенту были представлены предложения Совмина по повышению пенсий.

"Правительство посчитало, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8-9%. Это будет неплохое повышение. Но в будущем году надо двигаться дальше. Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через тысячу рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле. И правительство пусть в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны. Никто нам их не сбросит", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3% с 1 ноября. Еще одно принципиальное поручение заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%. Исполнение этого поручения будет одним из ключевых показателей в работе правительства.

Напомним, что ранее трудовые пенсии в Беларуси повышали с 1 августа и 1 мая.

 
 
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Вопросы развития социальной сферы были рассмотрены во время встречи Александра Лукашенко с Сергеем Румасом.
 
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