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Лукашенко рассказал, когда средняя зарплата в Беларуси перевалит за 1 тысячу рублей
Иллюстрация: TUT.BY
В частности, президенту были представлены предложения Совмина по повышению пенсий.
"Правительство посчитало, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8-9%. Это будет неплохое повышение. Но в будущем году надо двигаться дальше. Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через тысячу рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле. И правительство пусть в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны. Никто нам их не сбросит", -
Глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3% с 1 ноября. Еще одно принципиальное поручение заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%. Исполнение этого поручения будет одним из ключевых показателей в работе правительства.
Напомним, что ранее трудовые пенсии в Беларуси повышали с 1 августа и 1 мая.
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Вопросы развития социальной сферы были рассмотрены во время встречи Александра Лукашенко с Сергеем Румасом.
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