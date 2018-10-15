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Лукашенко высказался о посредничестве: "Раньше это называли спекуляцией"
Иллюстративное фото
Касаясь проблемы посредничества, Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание, что оно часто становится основой для коррупционных схем. "За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает - у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают", -
"Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный! Да и надо посмотреть посредников по импорту, - добавил глава государства. - Я не хочу выдавать какие-то нерыночные рекомендации, но посредничество стало проблемой. Раньше это называли спекуляцией: купи и перепродай. И в этой цепочке даже несколько посредников. За счет этого цена увеличивается на 30-50%, а иногда и больше".
Ранее Лукашенко ставил задачу председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову заняться этой проблемой. Однако, по словам президента, ощутимых подвижек пока не заметно. Глава государства поручил премьер-министру взять на свой контроль вопросы развития импортозамещения и борьбы с посредничеством и до конца года внести соответствующие предложения.
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В основе коррупции лежит посредничество.
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