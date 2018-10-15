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Касаясь проблемы посредничества,, в частности, обратил внимание, что оно часто становится основой для коррупционных схем.президент.- добавил глава государства. -Ранее Лукашенко ставил задачу председателю Комитета государственного контролязаняться этой проблемой. Однако, по словам президента, ощутимых подвижек пока не заметно. Глава государства поручил премьер-министру взять на свой контроль вопросы развития импортозамещения и борьбы с посредничеством и до конца года внести соответствующие предложения.