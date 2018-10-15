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В Минске снова разыскивают эксгибициониста
Фото: ГУВД Минского горисполкома
По информации, размещенной на сайте ГУВД Минского горисполкома, Заводским РУВД столицы по подозрению в совершении хулиганских действий разыскивается мужчина, который демонстрировал свои половые органы прохожим.
Как стало известно, инцидент произошел 8 октября около 18.50.
Находясь вблизи дома 5/3 по улице Ангарская, неизвестный мужчина совершал хулиганские действия.
По факту произошедшего Заводским РОСК города Минска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ.
Сообщается, что на вид подозреваемому 25-30 лет, он среднего телосложения. Был одет: шапка темного цвета, куртка в полоску бело-серого цвета, бирюзовые брюки, кроссовки черно-белого цвета.
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Разыскивается злоумышленник, который демонстрировал прохожим половые органы.
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