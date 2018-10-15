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Об этомзаявил 16 октября на встрече с премьер-министромГлава государства был проинформирован о программе деятельности правительства на ближайшие два года. Ее положения основаны на решениях V Всебелорусского народного собрания и поручениях президента, данных во время Послания к белорусскому народу и Национальному собранию в этом году.Лукашенко подчеркнул, что программа социально-экономического развития страны, принятая в 2016 году, непоколебима, она должна быть выполнена.отметил президент.Он обратил внимание, что не возражает и против предложений, которые вносило еще предыдущие руководство Совета Министров, о создании на некоторых предприятиях наблюдательных советов.слова главы государства его пресс-служба.