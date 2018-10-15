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Лукашенко напутствовал Румаса: "В рамках этой программы - пожалуйста, любые мероприятия"
Фото: president.gov.by
Об этом Александр Лукашенко заявил 16 октября на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.
Глава государства был проинформирован о программе деятельности правительства на ближайшие два года. Ее положения основаны на решениях V Всебелорусского народного собрания и поручениях президента, данных во время Послания к белорусскому народу и Национальному собранию в этом году.
Лукашенко подчеркнул, что программа социально-экономического развития страны, принятая в 2016 году, непоколебима, она должна быть выполнена. "В противном случае с чем мы придем к народу? В рамках этой программы - пожалуйста, любые мероприятия правительства. Я буду только приветствовать. Главное, чтобы был результат. Все мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего. Вряд ли найдутся вопросы для каких-то экспериментов", - отметил президент.
Он обратил внимание, что не возражает и против предложений, которые вносило еще предыдущие руководство Совета Министров, о создании на некоторых предприятиях наблюдательных советов. "Но будет очень серьезный контроль и за деятельностью Правительства по реализации этих предложений, и особенно за теми председателями, которые будут назначены на эти должности. Пожалуйста - любые мероприятия, но надо помнить о том, что основную программу, наши обещания народу мы должны выполнить", -
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Программа "пятилетки", принятая на V Всебелорусском народном собрании, должна быть выполнена.
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