Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»

«Самая лучшая мотивация — собственное отражение в зеркале. Если человек начинает правильно питаться, сбрасывает вес, то он видит, как на нём теперь сидит одежда, какие комплименты ему делают, по-другому себя ощущает. И ведь всё это так жалко потерять, так обидно! Помимо всего прочего здоровое питание — это инвестиция в собственное здоровье, игра на длинную дистанцию. То же самое касается и тренировок. Это же не только эстетика, но и решение проблем с позвоночником, суставами», — уверяет певица Валерия.

«Не стесняюсь есть из ланч-бокса»

Елена Плотникова, «ПРО Здоровье»: — Валерия, вы настолько плотно занялись вопросами правильного питания, что даже открыли доставку здоровой еды. Но ведь в этом биз- несе так много конкурентов. Зачем вам это?

Валерия: — Я часто пользовалась подобной доставкой, перепробовала абсолютно всю еду у всех фирм. Но поняла, что не могу ни на одном питании сидеть долго. Неделя — и всё, хочется сорваться. Очень многие компании ограничивают тебя — нужно питаться строго по часам. Но в силу моей профессии основная активность у меня всё-таки вечером, когда хочется есть, но совершенно нет на это времени.

В моём варианте питания мы не привязаны ко времени. Позволяем есть и после работы, правда, лучше всё-таки не перед самым сном. К тому же я лично принимала участие в разработке меню, чтобы оно было максимально разнообразным и человеку не хотелось попробовать что-то «на стороне».

Главный посыл в этом — не надо себя в чём-то ограничивать, нужно жить в радость, в том числе и питание должно приносить удовольствие. Его можно получить и от полезной пищи. И я хочу это показать. Конечно, если человек хочет похудеть на 10 кг за 2 месяца, ему лучше отказать себе в сладком. Но если просто нужно поддерживать форму, можно иногда себя баловать, а потом устроить разгрузочный день. Например, гречневый день — мой любимый. Казалось бы, 5-6 раз в день придётся есть гречку, но нет — каждый раз у нас идут разные наполнители: то шафран, то трюфельное масло и прочее. И кажется, что ешь абсолютно разные блюда. К тому же гречку мы берём не обычную, а самую полезную — зелёную, необжаренную.

Самая лучшая мотивация — это отражение в зеркале! певица Валерия

— Как же вы сами питаетесь?

— Возить с собой контейнеры и есть полезную еду, не отвлекаясь на перекусы, легко. Я совсем не стесняюсь есть из ланч-бокса. Более того, если выпадает командировка на два дня, я всё равно еду со своими сумками с готовой едой.

Каждая привычка вырабатывается в течение 21 дня. Так устроен наш мозг. Я проверила это на себе. К примеру, я много лет буквально сидела, как на игле, на сырниках. Для меня это был лучший завтрак. И не думала, что когда-нибудь от этого откажусь. К тому же завтрак для меня — любимая трапеза. Я могу пропустить обед и ужин, но первый приём пищи — никогда. Даже иногда могу лечь спать с предвкушением утренней еды. Кстати, замечено, что люди, страдающие лишним весом, как правило, не завтракают.

Но я не могла заставить себя есть каши по утрам. Если не было сырников, то, конечно, приходилось выбирать крупы, но уже есть их без особого энтузиазма. В итоге за 3 месяца я полюбила каши. А всё потому, что привыкла их есть каждый день. И если предоставить мне полгода назад выбор — каша или сырники, я бы выбрала второе, а сейчас ответ точно на стороне каш.

К тому же я открыла для себя киноа, амарантовую крупу. Последняя, приготовленная на миндальном молоке с бананом, — произведение искусства.



Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Фото: АиФ / Алексей Витвицкий

— Какие продукты у вас навсегда в стоп-листе?

— У меня, кстати, нет табу на какие-то продукты. Мне повезло — я многое просто не люблю. К тому же к шо- коладу равнодушна. Меня нельзя соблазнить шоколадными десертами, сладкими пирожными — могу съесть, но без фанатизма. К слову, люблю привозить из Европы специальные карамельки: они без сахара и имеют калорийность в 3 раза ниже, чем обычная карамель, а на вкус точно такие же.

У меня нет продукта, о котором бы я мечтала, как, допустим, некоторые очень хотят жареной картошки. Иосиф (муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. — Ред.) её обожает. Мне кажется, если поставить его перед выбором: я или жареная картошка, он выберет еду. Хотя мне казалось, что сильнее меня он в жизни ничего не любит. Но всё-таки есть конкуренция! Кстати, я убеждена, если человек сидит за обеденным столом больше 15 минут — он переедает: даже после плотного блюда нет-нет да и потянешься за закусками и прочим.

— А ваши дети питаются, как и вы?

— Я их с детства приучила есть только полезное. У нас не было дома никаких колбас, сосисок, газировки. Подобные продукты они могли съесть только в гостях, например, или с друзьями. Сладкая газировка у нас ассоциировалась всегда с праздником, я могла позволить себе купить её на детские дни рождения. Но на этом всё и заканчивалось.

Например, мой младший сын Арсений всегда всех удивлял, спрашивая: «Можно мне рыбу на пару с овощами на гриле?» Все знакомые на меня смотрели с вопросом: «Точно 13-летний ребёнок это хочет?» Сейчас же он может съесть, например, бургеры, но не в точках продажи фастфуда.

Аня же стала больше прислушиваться к своему организму — она перестала беспредельничать в еде, как раньше.





Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Фото: www.globallookpress.com

«Могу прокачать все мышцы за 30 минут!»

— Валерия, в этом году вам исполнилось 50! Но вы никак не выглядите на свой возраст. Только питание так влияет на ваш внешний вид?

— Нет, конечно. Ещё и спорт. У меня нет времени посещать спортзал, но я занимаюсь дома — правда, с тренером. Он мне составил специальную программу тренировок, которую делать без него, конечно, я не смогла бы.

К тому же только тренер поймёт, где нужно увеличить нагрузку, где снизить, какие группы мышц ещё не про- работаны, как ещё удивить мышцы. Помимо того что занимаюсь йогой, я делаю упражнения на тренажёре Power Plate — платформе, которая придаёт мышцам трёхмерную нагрузку. Это позволяет мне поддерживать себя в ещё более лучшей форме. К тому же здесь для выполнения каждого упражнения требуется гораздо меньше времени — я полностью могу прокачать своё тело за полчаса. И мне очень нравится делать на нём растяжку — без неё у меня не обходится ни одна тренировка.

Домой ещё приобрела себе беговую дорожку. В моём случае она стоит не для мебели — с осени по весну, когда нет возможности много гулять, я обязательно хожу под хорошим уклоном в течение часа, когда позволяет время. Так я расслабляюсь: и делаю кардио, и смотрю фильмы, и изучаю новости, и смотрю телевизор.

Вы не представляете, как я люблю спорт! Ко всему вышеперечисленному у меня есть гантели, резинки для фитнеса, ботинки «Кенгу Джампс» — всё это позволяет разнообразить тренировки.

У меня нет табу на какие-то продукты. Мне повезло — многое я не люблю. Например, шоколад. певица Валерия

— А на отдыхе занимаетесь?

— Да, в отпуске для меня идеальны петли TRX. В квартире негде их прикрепить, а вот на отдыхе, на воздухе — пожалуйста. Такое простое приспособление, а заставляет работать всё тело.

— Вы признались, что только в 50 перестали стесняться своего тела. Многие женщины не могут этого сказать ни в каком возрасте. До этого почему стеснялись?

— В детстве я была очень неспортивной. Однажды попросила маму меня отдать в спортивную секцию, но она решила, что я не буду успевать её посещать или запущу занятия в школе. Хотя сейчас понимаю, что я всё прекрасно успевала бы.

У меня была тройка по физкультуре, хотя я хотела получить золотую медаль. Но, понятно, с этой тройкой никто бы мне её не дал. И, чтобы получить медаль, я последние два года школы ходила в специальную секцию, стала вести в школе аэробику и даже подружилась с преподавателем физкультуры. И потихоньку втянулась. После школы я на постоянной основе стала заниматься спортом. Помню, как из-за границы привозила различные видеопрограммы с тренировками от Синди Кроуфорд, Джейн Фонды и занималась дома сама. С помощью этих же программ я узнала про йогу и начала ею заниматься.

Я убеждена: спорт должен быть в жизни каждого. Не так давно фитнес вошёл в жизнь и моей 80-летней мамы, и теперь она мне признаётся: «Единственное, о чём я жалею в своей жизни, что не стала заниматься раньше. Сейчас приходится поддерживать себя в определённой форме, ведь всё-таки здоровье уже не позволяет работать на полную мощность».

— Валерия, глядя на вас, нельзя не спросить: какие косметические процедуры никогда не пропускаете?

— Я не посещаю косметолога регулярно ввиду отсутствия времени, хотя, наверное, нужно иначе относиться к этому вопросу. Пока же я предпочитаю процедуры, которые нужно делать редко, но которые оказывают большой положительный эффект. А это только аппаратная косметология.

В детстве я была очень неспортивной. У меня даже была тройка по физкультуре. певица Валерия

«Я друг своим детям!»

— Вы недавно написали, что дети выросли целеустремлёнными и самостоятельными. Можете сейчас проанализировать ключевые моменты в воспитании, которые на них повлияли?

— Самое главное здесь — воспитание собственным примером. Конечно, можно пользоваться рекомендациями из книжек, но если сами родители живут иначе, то ребёнок усвоит их ценности. Дети прекрасно знали и видели, как мы работаем, сколько мы тратим сил и времени для достижения каких-то целей. Наверное, поэтому они и выросли такими, как вы описали выше. И мы очень одобряем то, что они хотят добиваться всего самостоятельно, не базируясь на успехах родителей.

— Вы можете сказать, что вы детям друг? Так было всегда?

— Я действительно счастливая мама, потому что у меня очень тёплые и доверительные отношения с детьми. Бывали моменты в подростковом возрасте, когда каждый из них не так уж откровенно делился со мной происходящим в своей жизни. Сейчас у нас отношения более открытые и взрослые, и я рада, что мы не просто родители и дети, а действительно ещё и друзья.

— Когда в последний раз удава- лось вырваться в отпуск именно семьёй и когда планируете?

— Всей семьёй мы давно уже не выезжаем в отпуск, потому что у каждого свои планы в жизни. Но тем не менее стараемся, чтобы хотя бы по очереди дети к нам с Иосифом присоединялись. Вместе удаётся встретиться только на больших юбилеях — например, так было в момент празднования моего дня рождения. Причём тогда вместе мы были несколько дней. А это уже повод для счастья!

Факты биографии

Валерия родилась 17 апреля 1968 г. в Аткарске Саратовской обл.

Карьера певицы началась с 1985 г., когда она пела в ансамбле Аткарского ДК.

В 1990 г. окончила РАМ им. Гнесиных.

В 1993 г. от Союза журналистов России получила звание «Человек года».

В 2005 г. указом Президента РФ Валерия стала заслуженной артисткой России.

С 2012 г. является членом Совета при Президенте России по культуре и искусству.

В 2013 г. получила звание «Народная артистка России».

Имеет троих детей: Анну (25 лет), Артемия (24 года), Арсения (20 лет).

С 2004 г. замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.