ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»

16.10.2018 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»
www.globallookpress.com

«Самая лучшая мотивация — собственное отражение в зеркале. Если человек начинает правильно питаться, сбрасывает вес, то он видит, как на нём теперь сидит одежда, какие комплименты ему делают, по-другому себя ощущает. И ведь всё это так жалко потерять, так обидно! Помимо всего прочего здоровое питание — это инвестиция в собственное здоровье, игра на длинную дистанцию. То же самое касается и тренировок. Это же не только эстетика, но и решение проблем с позвоночником, суставами», — уверяет певица Валерия.

«Не стесняюсь есть из ланч-бокса»

Елена Плотникова, «ПРО Здоровье»: — Валерия, вы настолько плотно занялись вопросами правильного питания, что даже открыли доставку здоровой еды. Но ведь в этом биз- несе так много конкурентов. Зачем вам это?

Валерия: — Я часто пользовалась подобной доставкой, перепробовала абсолютно всю еду у всех фирм. Но поняла, что не могу ни на одном питании сидеть долго. Неделя — и всё, хочется сорваться. Очень многие компании ограничивают тебя — нужно питаться строго по часам. Но в силу моей профессии основная активность у меня всё-таки вечером, когда хочется есть, но совершенно нет на это времени.

В моём варианте питания мы не привязаны ко времени. Позволяем есть и после работы, правда, лучше всё-таки не перед самым сном. К тому же я лично принимала участие в разработке меню, чтобы оно было максимально разнообразным и человеку не хотелось попробовать что-то «на стороне».

Главный посыл в этом — не надо себя в чём-то ограничивать, нужно жить в радость, в том числе и питание должно приносить удовольствие. Его можно получить и от полезной пищи. И я хочу это показать. Конечно, если человек хочет похудеть на 10 кг за 2 месяца, ему лучше отказать себе в сладком. Но если просто нужно поддерживать форму, можно иногда себя баловать, а потом устроить разгрузочный день. Например, гречневый день — мой любимый. Казалось бы, 5-6 раз в день придётся есть гречку, но нет — каждый раз у нас идут разные наполнители: то шафран, то трюфельное масло и прочее. И кажется, что ешь абсолютно разные блюда. К тому же гречку мы берём не обычную, а самую полезную — зелёную, необжаренную.

 

 

 
Самая лучшая мотивация — это отражение в зеркале!
певица Валерия

 

— Как же вы сами питаетесь?

— Возить с собой контейнеры и есть полезную еду, не отвлекаясь на перекусы, легко. Я совсем не стесняюсь есть из ланч-бокса. Более того, если выпадает командировка на два дня, я всё равно еду со своими сумками с готовой едой.

Каждая привычка вырабатывается в течение 21 дня. Так устроен наш мозг. Я проверила это на себе. К примеру, я много лет буквально сидела, как на игле, на сырниках. Для меня это был лучший завтрак. И не думала, что когда-нибудь от этого откажусь. К тому же завтрак для меня — любимая трапеза. Я могу пропустить обед и ужин, но первый приём пищи — никогда. Даже иногда могу лечь спать с предвкушением утренней еды. Кстати, замечено, что люди, страдающие лишним весом, как правило, не завтракают.

Но я не могла заставить себя есть каши по утрам. Если не было сырников, то, конечно, приходилось выбирать крупы, но уже есть их без особого энтузиазма. В итоге за 3 месяца я полюбила каши. А всё потому, что привыкла их есть каждый день. И если предоставить мне полгода назад выбор — каша или сырники, я бы выбрала второе, а сейчас ответ точно на стороне каш.

К тому же я открыла для себя киноа, амарантовую крупу. Последняя, приготовленная на миндальном молоке с бананом, — произведение искусства.

Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»
Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Фото: АиФ/ Алексей Витвицкий

— Какие продукты у вас навсегда в стоп-листе?

— У меня, кстати, нет табу на какие-то продукты. Мне повезло — я многое просто не люблю. К тому же к шо- коладу равнодушна. Меня нельзя соблазнить шоколадными десертами, сладкими пирожными — могу съесть, но без фанатизма. К слову, люблю привозить из Европы специальные карамельки: они без сахара и имеют калорийность в 3 раза ниже, чем обычная карамель, а на вкус точно такие же.

У меня нет продукта, о котором бы я мечтала, как, допустим, некоторые очень хотят жареной картошки. Иосиф (муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. — Ред.) её обожает. Мне кажется, если поставить его перед выбором: я или жареная картошка, он выберет еду. Хотя мне казалось, что сильнее меня он в жизни ничего не любит. Но всё-таки есть конкуренция! Кстати, я убеждена, если человек сидит за обеденным столом больше 15 минут — он переедает: даже после плотного блюда нет-нет да и потянешься за закусками и прочим.

— А ваши дети питаются, как и вы?

— Я их с детства приучила есть только полезное. У нас не было дома никаких колбас, сосисок, газировки. Подобные продукты они могли съесть только в гостях, например, или с друзьями. Сладкая газировка у нас ассоциировалась всегда с праздником, я могла позволить себе купить её на детские дни рождения. Но на этом всё и заканчивалось.

Например, мой младший сын Арсений всегда всех удивлял, спрашивая: «Можно мне рыбу на пару с овощами на гриле?» Все знакомые на меня смотрели с вопросом: «Точно 13-летний ребёнок это хочет?» Сейчас же он может съесть, например, бургеры, но не в точках продажи фастфуда.

Аня же стала больше прислушиваться к своему организму — она перестала беспредельничать в еде, как раньше.


Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»
Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Фото: www.globallookpress.com

«Могу прокачать все мышцы за 30 минут!»

— Валерия, в этом году вам исполнилось 50! Но вы никак не выглядите на свой возраст. Только питание так влияет на ваш внешний вид?

— Нет, конечно. Ещё и спорт. У меня нет времени посещать спортзал, но я занимаюсь дома — правда, с тренером. Он мне составил специальную программу тренировок, которую делать без него, конечно, я не смогла бы.

К тому же только тренер поймёт, где нужно увеличить нагрузку, где снизить, какие группы мышц ещё не про- работаны, как ещё удивить мышцы. Помимо того что занимаюсь йогой, я делаю упражнения на тренажёре Power Plate — платформе, которая придаёт мышцам трёхмерную нагрузку. Это позволяет мне поддерживать себя в ещё более лучшей форме. К тому же здесь для выполнения каждого упражнения требуется гораздо меньше времени — я полностью могу прокачать своё тело за полчаса. И мне очень нравится делать на нём растяжку — без неё у меня не обходится ни одна тренировка.

Домой ещё приобрела себе беговую дорожку. В моём случае она стоит не для мебели — с осени по весну, когда нет возможности много гулять, я обязательно хожу под хорошим уклоном в течение часа, когда позволяет время. Так я расслабляюсь: и делаю кардио, и смотрю фильмы, и изучаю новости, и смотрю телевизор.

Вы не представляете, как я люблю спорт! Ко всему вышеперечисленному у меня есть гантели, резинки для фитнеса, ботинки «Кенгу Джампс» — всё это позволяет разнообразить тренировки.

 
У меня нет табу на какие-то продукты. Мне повезло — многое я не люблю. Например, шоколад.
певица Валерия

— А на отдыхе занимаетесь?

— Да, в отпуске для меня идеальны петли TRX. В квартире негде их прикрепить, а вот на отдыхе, на воздухе — пожалуйста. Такое простое приспособление, а заставляет работать всё тело.

— Вы признались, что только в 50 перестали стесняться своего тела. Многие женщины не могут этого сказать ни в каком возрасте. До этого почему стеснялись?

— В детстве я была очень неспортивной. Однажды попросила маму меня отдать в спортивную секцию, но она решила, что я не буду успевать её посещать или запущу занятия в школе. Хотя сейчас понимаю, что я всё прекрасно успевала бы.

У меня была тройка по физкультуре, хотя я хотела получить золотую медаль. Но, понятно, с этой тройкой никто бы мне её не дал. И, чтобы получить медаль, я последние два года школы ходила в специальную секцию, стала вести в школе аэробику и даже подружилась с преподавателем физкультуры. И потихоньку втянулась. После школы я на постоянной основе стала заниматься спортом. Помню, как из-за границы привозила различные видеопрограммы с тренировками от Синди Кроуфорд, Джейн Фонды и занималась дома сама. С помощью этих же программ я узнала про йогу и начала ею заниматься.

Я убеждена: спорт должен быть в жизни каждого. Не так давно фитнес вошёл в жизнь и моей 80-летней мамы, и теперь она мне признаётся: «Единственное, о чём я жалею в своей жизни, что не стала заниматься раньше. Сейчас приходится поддерживать себя в определённой форме, ведь всё-таки здоровье уже не позволяет работать на полную мощность».


Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»
Фото: www.globallookpress.com

— Валерия, глядя на вас, нельзя не спросить: какие косметические процедуры никогда не пропускаете?

— Я не посещаю косметолога регулярно ввиду отсутствия времени, хотя, наверное, нужно иначе относиться к этому вопросу. Пока же я предпочитаю процедуры, которые нужно делать редко, но которые оказывают большой положительный эффект. А это только аппаратная косметология.

 
В детстве я была очень неспортивной. У меня даже была тройка по физкультуре.
певица Валерия

«Я друг своим детям!»

— Вы недавно написали, что дети выросли целеустремлёнными и самостоятельными. Можете сейчас проанализировать ключевые моменты в воспитании, которые на них повлияли?

— Самое главное здесь — воспитание собственным примером. Конечно, можно пользоваться рекомендациями из книжек, но если сами родители живут иначе, то ребёнок усвоит их ценности. Дети прекрасно знали и видели, как мы работаем, сколько мы тратим сил и времени для достижения каких-то целей. Наверное, поэтому они и выросли такими, как вы описали выше. И мы очень одобряем то, что они хотят добиваться всего самостоятельно, не базируясь на успехах родителей.

 

— Вы можете сказать, что вы детям друг? Так было всегда?

— Я действительно счастливая мама, потому что у меня очень тёплые и доверительные отношения с детьми. Бывали моменты в подростковом возрасте, когда каждый из них не так уж откровенно делился со мной происходящим в своей жизни. Сейчас у нас отношения более открытые и взрослые, и я рада, что мы не просто родители и дети, а действительно ещё и друзья.

— Когда в последний раз удава- лось вырваться в отпуск именно семьёй и когда планируете?

— Всей семьёй мы давно уже не выезжаем в отпуск, потому что у каждого свои планы в жизни. Но тем не менее стараемся, чтобы хотя бы по очереди дети к нам с Иосифом присоединялись. Вместе удаётся встретиться только на больших юбилеях — например, так было в момент празднования моего дня рождения. Причём тогда вместе мы были несколько дней. А это уже повод для счастья!


Валерия: «От еды нужно получать удовольствие!»
Фото: www.globallookpress.com

Факты биографии

Валерия родилась 17 апреля 1968 г. в Аткарске Саратовской обл.

Карьера певицы началась с 1985 г., когда она пела в ансамбле Аткарского ДК.

В 1990 г. окончила РАМ им. Гнесиных.

В 1993 г. от Союза журналистов России получила звание «Человек года».

В 2005 г. указом Президента РФ Валерия стала заслуженной артисткой России.

С 2012 г. является членом Совета при Президенте России по культуре и искусству.

В 2013 г. получила звание «Народная артистка России».

Имеет троих детей: Анну (25 лет), Артемия (24 года), Арсения (20 лет).

С 2004 г. замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как себя мотивировать на занятия спортом? Отвечает певица Валерия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика