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Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей
Новости Афганистана. Не менее 30 правоохранителей погибли в результате столкновений с талибами на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них и заместитель начальника полиции.
Боевики атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов в провинции Саманган. По предварительным данным, нападавшие захватили восемь полицейских машин, два танка, оружие и амуницию.
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Захватили 8 полицейских машин, 2 танка и оружие. В Афганистане в столкновениях с талибами погибли более 30 правоохранителей
Новости Афганистана. Не менее 30 правоохранителей погибли в результате столкновений с талибами на севере Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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