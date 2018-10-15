|
Под Оршей мужчина украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф
Новости Беларуси. В Орше 12 октября молодой человек повредил камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф. Теперь парень будет платить за поломку устройства.
Как
27-летний оршанец не захотел оплачивать два штрафа и попытался решить проблему иначе. Парень набросил на аппарат петлю и, потянув автомобилем, вырвал устройство. Затем нарушитель забрался внутрь камеры, чтобы найти место, где хранятся снимки.
Новая система фотофиксации нарушений парковки в Минске: комментарий ГАИ
На следующее утро к гражданину пришли правоохранители и пояснили, что фото сразу отправляются в минский центр фиксации правонарушений.
Своими действиями парень нанёс ущерб на сумму более 24 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Несколько лет назад на трассе Могилев-Бобруйск водитель расстрелял камеру фотофиксации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Орше 12 октября молодой человек повредил камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф. Теперь парень будет платить за поломку устройства. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)