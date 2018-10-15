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Варить грибы с луковицей, чтобы определить ядовитые. Народный способ комментирует врач
В Беларуси уже более полусотни человек в этом году отравились грибами. Стоит ли рассчитывать при сборе и обработке грибов на народные способы, рассказали в программе
Есть такой народный способ определить, есть ли какой-то ядовитый кусочек гриба среди собранных: варить их вместе с луковицей. И, если луковица посинеет, значит, попался ядовитый гриб. Что Вы думаете об этом?
Юлия Кувшинова, заведующая отделением гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
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В Беларуси уже более полусотни человек в этом году отравились грибами. Стоит ли рассчитывать при сборе и обработке грибов на народные способы, рассказали в...
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