ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Варить грибы с луковицей, чтобы определить ядовитые. Народный способ комментирует врач

16.10.2018 15:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси уже более полусотни человек в этом году отравились грибами. Стоит ли рассчитывать при сборе и обработке грибов на народные способы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Есть такой народный способ определить, есть ли какой-то ядовитый кусочек гриба среди собранных: варить их вместе с луковицей. И, если луковица посинеет, значит, попался ядовитый гриб. Что Вы думаете об этом?

Юлия Кувшинова, заведующая отделением гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Я бы на это не рассчитывала, потому что самое опасное отравление – это отравление бледной поганкой. Её токсины очень термостойкие, и при термической обработке концентрация яда снижается незначительно. И для очень сильного отравления достаточно части гриба. Он вызывает очень сильную интоксикацию.

Симптомы отравления грибами: «Тяжесть зависит от вида и количества попавшего яда»

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уже более полусотни человек в этом году отравились грибами. Стоит ли рассчитывать при сборе и обработке грибов на народные способы, рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР предлагает уточнить программу реформ для Беларуси, предупреждает о нарастании системных рисков в экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика