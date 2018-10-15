Разрушительный след урагана «Майкла» в США: 18 погибших, ущерб от стихии – 10 млрд долларов

Новости США. Ущерб от разрушительного урагана «Майкл» в США оценили в 10 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода оставила в руинах шесть штатов.

Разрушены жилые дома, промышленные предприятия, объекты коммерческой недвижимости. Жертвами природного катаклизма стали 18 человек. 35 все еще числятся пропавшими без вести.



