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Разрушительный след урагана «Майкла» в США: 18 погибших, ущерб от стихии – 10 млрд долларов
Новости США. Ущерб от разрушительного урагана «Майкл» в США оценили в 10 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода оставила в руинах шесть штатов.
Разрушены жилые дома, промышленные предприятия, объекты коммерческой недвижимости. Жертвами природного катаклизма стали 18 человек. 35 все еще числятся пропавшими без вести.
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Новости США. Ущерб от разрушительного урагана «Майкл» в США оценили в 10 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода оставила в...
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