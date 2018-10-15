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Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров

16.10.2018 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В прошлом месяце мы рассказывали про белорусскую семью успешных видеоблогеров – «Семейку Z». Родственники решили не ограничивать себя одним YouTube-каналом, и вскоре появился дочерний вариант – «Жека жжёт».  

История «Семейки» началась в далёком 2016 году. Сначала их ролики набирали по тысяче – десять тысяч просмотров, хотя теперь это и незаметно, ведь самое первое видео фанаты семьи блогеров посмотрели более 1,3 миллиона раз.  

Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт  

Семья состоит из шести человек: мама Ирина, папа Олег, старшая сестра Женя, близняшки Соня и Ксюша, младший брат Семён. Также в кадре появляются их питомцы. В своих роликах родители подшучивают над детьми, дети устраивают родителям безобидные розыгрыши и, конечно, все веселятся.  

На 15 октября у «Семейки» 1 200 394 подписчика, а их видео в совокупности набрали 270 313 025 просмотров. А теперь о Жеке, которая жжёт.  

«Мой канал поднимет настроение и заставит улыбнуться. Мне никогда не сидится на месте, и я снимаю интересные видео! Я обожаю разыгрывать родителей и сестер. Снимаю Челлендж, делаю обзоры и веду ВЛОГ,  мы путешествуем, сплавляемся по рекам, веселимся на природе и устраиваем вечеринки! Я очень смелая и не боюсь исследовать заброшенные здания, да и провести 24 часа в необычном месте мне тоже под силу. Моя жизнь полна сюрпризов и невероятных приключений! Будьте с нами и сами всё увидите!», – рассказывает о себе и своём канале Женя.  

Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт  

Собственный канал старшая сестра запустила 6 апреля 2017 года. За прошедшее время на девочку подписались 345 247 человек, а видео посмотрели 62 миллиона раз. Ролики канала «Жека жжёт» соответствуют тематике «Семейки».  

Например, в последнем видео, которое набрало 977,5 тысяч просмотров за три дня, дети строят корабль из пустых коробок от молока и сока. Как рассказывают блогеры, на сбор строительного материала у них ушло полгода.  

Когда корабль был готов, началось сражение, в ходе которого судно, капитаном которого была Женя, оказалось потоплено.  

Интересный факт: описание под видео составлено на четырёх языках – русском, английском, французском и арабском. Хотя субтитров или других вариантов озвучки нет.  

Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт  

И, напоследок, ещё немного о семье. Идея выкладывать ролики на YouTube Звездовым пришла после тяжёлых событий. У отца семейства был свой бизнес, но в итоге дело не пошло. Чтобы выплатить долги, было решено взять в руки камеру и попытаться заработать съёмками смешных роликов.  

Получилось. Первое время было тяжело. Ролики получались слабыми, времени на съёмки и монтаж уходило много, а ведь девочкам нужно было ходить в школу. Более того, родители хотят, чтобы дети учили английский и китайский языки.  

Было множество негативных комментариев. Но родственники смогли это преодолеть. За первой тысячей подписчиков последовала вторая, а затем зрителей становилось всё больше и больше.  

Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Жека жжёт  

Что касается денег, по словам семьи, они зарабатывают не слишком много, но на жизнь хватает. Юные блогеры тоже получают свою долю.  

Кстати, насчёт юных блогеров. В начале октября мы рассказывали о двух мальчишках, которые публикуют в Instagram интересные места Минска

Ребята уже нашли в белорусской столице Эйфелеву башню, Венецианские каналы и Лондонский глаз (подробнее здесь).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В прошлом месяце мы рассказывали про белорусскую семью успешных видеоблогеров – «Семейку Z». Родственники решили не ограничивать себя одним...
 
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