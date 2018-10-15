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До +21, сухо и без дождей. Температура нынешней осенью близится к рекорду
Новости Беларуси. Золотая осень продолжает радовать теплым и ярким солнцем белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температурный фон приближается к своим рекордным значениям. До +21, сухо и без дождей обещают метеорологи на 17 октября. Такая комфортная погода продержится до конца недели.
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Новости Беларуси. Золотая осень продолжает радовать теплым и ярким солнцем белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурный фон...
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