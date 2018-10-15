До +21, сухо и без дождей. Температура нынешней осенью близится к рекорду

Новости Беларуси. Золотая осень продолжает радовать теплым и ярким солнцем белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурный фон приближается к своим рекордным значениям. До +21, сухо и без дождей обещают метеорологи на 17 октября. Такая комфортная погода продержится до конца недели.



