Доходы низкооплачиваемых категорий работников «подтянут» в будущем году

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Глава правительства сообщил, что на 2019 год правительство готовит ряд мер, направленных на повышение самых низких зарплат в стране.

"В следующем году глава государства поручил правительству сделать основной упор на лиц, которые получают невысокую заработную плату. И правительство готовит сегодня перечень мер для того, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами", - цитирует Сергея Румаса пресс-служба правительства.



В Совмине также ожидают, что по данным за сентябрь текущего года средняя зарплата в стране выйдет на уровень в 1 тыс. рублей и в дальнейшем снижаться уже не будет.



Инфляция в стране по итогам за год не выйдет за пределы 6%, а в будущем году снизится до 5%, сказал также Румас, сославшись на отсутствие каких-то негативных факторов, способных повлиять на выполнение этого прогноза.