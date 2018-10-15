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Доходы низкооплачиваемых категорий работников «подтянут» в будущем году
16.10.2018 15:36 — Разное | Ежедневник
фото:sputnik.by
Глава правительства сообщил, что на 2019 год правительство готовит ряд мер, направленных на повышение самых низких зарплат в стране.
"В следующем году глава государства поручил правительству сделать основной упор на лиц, которые получают невысокую заработную плату. И правительство готовит сегодня перечень мер для того, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами", - цитирует Сергея Румаса пресс-служба правительства.
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Глава правительства сообщил, что на 2019 год правительство готовит ряд мер, направленных на повышение самых низких зарплат в стране.
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