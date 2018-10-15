Если верить американскому тюнинг-ателье Hennessey, представившему новый пакет доработок для Jeep Grand Cherokee Trackhawk, в стандартном спринте их внедорожник способен потягаться с… Bugatti Chiron!





Напомним, что и без того неслабый, оснащенный 717-сильным мотором Grand Cherokee Trackhawk компания Jeep показала весной прошлого года. Спустя год бюро Hennessey, заработавшее себе репутацию на серьезном тюнинге американских спорткаров (в последнее время контора увлеклась постройкой шестиколесных пикапов), подготовила первый доработанный вариант Grand Cherokee Trackhawk. 6,2-литровый компрессорный V8 под его капотом с подачи Hennessey развивал 1012 лошадиных сил, но и такой показатель техасцам показался недостаточным — на фирме посчитали, что топ-версия SUV Jeep отчего-то вдруг должна располагать гиперкаровской разгонной динамикой!





Новый пакет переделок HPE1200 предусматривает увеличение отдачи V8 до 1216 сил и 1354 Нм крутящего момента! Пакет доработок помимо всего прочего включает замену шатунно-поршневой группы и распредвала, новую программу управления и установку приводного нагнетателя увеличенного объема (4,5 л). Продемонстрировать возможности по новой «прокачанного» Grand Cherokee Trackhawk в Hennessey решили на трассе для дрэг-рейсинга: набор 60 миль/час (97 км/ч) у внедорожника занимает всего 2,3 секунды, зачетную дистанцию в четверть мили он преодолевает за 9,6 секунды (набирая к тому моменту 233 км/ч), максимальная скорость превышает 320 км/ч!

Без прочих ухищрений, разумеется, не обошлось — перед выездом на дрэгстрип машину заправили гоночным бензином, также были установили полуслики Nitto 555R размерности 275/40−20. Плюс предусмотрена возможность отключения полного привода нажатием кнопки в салоне.

Тираж супер-внедорожника от Hennessey ограничен 24 экземплярами, каждый из которых обойдется заказчику минимум в 179 тыс. долларов.