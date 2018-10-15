Реальные доходы белорусов продолжают расти

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 7,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает Белстат. Для сравнения: в прошлом месяце этот показатель составил 7,7%.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

— В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%, — сообщает Белстат.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле увеличились на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-июне — на 7,6%, в январе-мае — на 7,7%, а в январе−апреле — на 7,4%.

Самое сильное падение за последние десять лет доходы белорусов показали в 2016 году (на 6,9%).

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, на котором рассматривали проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

Читайте также

Министр труда — о тестировании базы незанятого населения и возможном пересмотре взносов в ФСЗН

В Беларуси подготовили проект указа по повышению пенсий. На сколько и когда они вырастут