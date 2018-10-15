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Реальные доходы белорусов продолжают расти
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 7,8% к аналогичному показателю прошлого года,
— В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%, — сообщает Белстат.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле увеличились на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-июне — на 7,6%, в январе-мае — на 7,7%, а в январе−апреле — на 7,4%.
Самое сильное падение за последние десять лет доходы белорусов
Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 7,8% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает Белстат.
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