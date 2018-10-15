Новая акция МЧС

На территории района с 15 октября до 2 ноября пройдет республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе!».

Перед субъектами профилактики, в числе которых, помимо МЧС – работники органов внутренних дел, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты, образования, энергетики, стоит задача приложить совместные усилия для снижения количества пожаров, повышения информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе акции запланированы совместные рейды, встречи с трудовыми коллективами. Работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, работников жилищно-коммунального хозяйства обучат основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.

В период проведения акции каждый житель района может обратиться в Ивацевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища (тел. 9-32-81 или 101).

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.