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Мужчина в Минске угнал машину через три часа после суда за угон
16.10.2018 15:51 — Разное | Аргументы и факты
Неработающий 28-летний житель города Старые Дороги подозревается в трех угонах авто во Фрунзенском районе Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина угнал машину на улице Матусевича спустя три часа после выхода из зала суда Фрунзенского района Минска. Там его за совершенный три месяца назад угон приговорили к 4 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.
"Украденный Volkswagen Passat злоумышленник оставил в лесу у Старых Дорог. На следующий день мужчина совершил кражу машины аналогичной марки с улицы Шаранговича, в этот раз авто он оставил во дворе дома по улице Вышелесского. Через несколько дней угнал Volkswagen Transporter с улицы Одинцова, машину припарковал около рынка в Дзержинске", - рассказали в ГУВД.
Оперативники выяснили, что похищенные машины фигурант собирался перегнать в Россию. "На одной из машин он приехал к границе и стал узнавать у людей в очереди, как доехать до Смоленска. Один мужчина сообщил, что пограничники проводят тщательный досмотр. Это спугнуло злоумышленника, и он решил не пытаться выехать за пределы Беларуси", - отметили в милиции.
Эксперты при осмотрах авто изъяли отпечатки пальцев. По ним при сравнительных исследованиях в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минску было установлено совпадение с задержанным, что подтвердило причастность фигуранта к совершению преступлений. Все три автомобиля в технически исправном состоянии переданы владельцам.
Фрунзенский (г.Минска) РОСК проводит предварительное расследование по ст.205 УК (кража). Кроме этого, ведется расследование насчет причастности мужчины к нескольким кражам имущества из машин во Фрунзенском районе Минска. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи авто и кражи из автотранспорта.
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Мужчина угнал машину на улице Матусевича спустя три часа после выхода из зала суда Фрунзенского района Минска. Там его за совершенный три месяца назад угон...
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