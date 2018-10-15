Мужчина в Минске угнал машину через три часа после суда за угон

Неработающий 28-летний житель города Старые Дороги подозревается в трех угонах авто во Фрунзенском районе Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина угнал машину на улице Матусевича спустя три часа после выхода из зала суда Фрунзенского района Минска. Там его за совершенный три месяца назад угон приговорили к 4 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

"Украденный Volkswagen Passat злоумышленник оставил в лесу у Старых Дорог. На следующий день мужчина совершил кражу машины аналогичной марки с улицы Шаранговича, в этот раз авто он оставил во дворе дома по улице Вышелесского. Через несколько дней угнал Volkswagen Transporter с улицы Одинцова, машину припарковал около рынка в Дзержинске", - рассказали в ГУВД.

Оперативники выяснили, что похищенные машины фигурант собирался перегнать в Россию. "На одной из машин он приехал к границе и стал узнавать у людей в очереди, как доехать до Смоленска. Один мужчина сообщил, что пограничники проводят тщательный досмотр. Это спугнуло злоумышленника, и он решил не пытаться выехать за пределы Беларуси", - отметили в милиции.

Эксперты при осмотрах авто изъяли отпечатки пальцев. По ним при сравнительных исследованиях в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минску было установлено совпадение с задержанным, что подтвердило причастность фигуранта к совершению преступлений. Все три автомобиля в технически исправном состоянии переданы владельцам.

Фрунзенский (г.Минска) РОСК проводит предварительное расследование по ст.205 УК (кража). Кроме этого, ведется расследование насчет причастности мужчины к нескольким кражам имущества из машин во Фрунзенском районе Минска. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи авто и кражи из автотранспорта.