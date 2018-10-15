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Егор Герасимов вышел во второй раунд теннисного Кубка Кремля

16.10.2018 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Егор Герасимов вышел во второй раунд теннисного Кубка Кремля
БЕЛТА

Сегодня в напряженном трехсетовом поединке 1/16 финала Егор Герасимов, занимающий 217-е место в рейтинге АТР, одолел 39-ю ракетку планеты Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины - 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Матч длился 1 час 45 минут. В 1/8 финала соперником белоруса будет победитель встречи между французским теннисистом Пэром Бенуа (57-й номер мирового рейтинга) и Мишей Зверевым (71).

Егор Герасимов вышел во второй раунд теннисного Кубка Кремля Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля

В мужском парном разряде белорусско-австрийский тандем Максим Мирный / Филипп Освальд в первом круге сыграет с французским дуэтом Хьюго Нис / Пэр Бенуа.

В состязаниях женских пар белоруска Лидия Морозова и Моника Адамчак из Австралии встретятся с австралийско-российским тандемом Айла Томлянович / Евгения Родина.

На турнире в Люксембурге еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (62) успешно провела два стартовых матча. В 1/16 финала одиночного разряда она обыграла немку Карину Виттхефт (100), а в дуэте с Мэнди Минеллой из Люксембурга победила румыно-швейцарский тандем Ирина Мария Барэ / Ксения Нолл.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал в розыгрыше Кубка Кремля, который проходит в Москве.
 
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