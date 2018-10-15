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Термобелье от ОАО "Полесье"

16.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   В ОАО «Полесье» готовят к выпуску трикотажные изделия с термо- и влагоотводящими свойствами. Среди них женское, мужское и детское белье (кальсоны, майки, фуфайки), джемперы, свитеры, рейтузы, леггинсы, брюки, костюмы для занятий спортом, комбинезоны, а также береты, шапки, повязки, варежки, перчатки.

  Основная задача таких трикотажных изделий - терморегуляция. А изготавливаются они из двухслойного материала. Внутренний слой - синтетический, отлично отводит влагу от тела. Внешний слой изготовлен из полушерстяной пряжи, обладающей высокими теплозащитными свойствами. Пряжа имеет ячеечную структуру, где сохраняется воздух, обеспечивающий термоизоляцию. Плюс ко всему изделие легкое.

  Такие изделия, особенно термобелье, рекомендуют использовать при частой смене температурных режимов и интенсивных физических нагрузках.

  - Мы тщательно изучали эту сферу производства,поясняет начальник технической лаборатории фабрики верхнего трикотажа Елена Кривецкая. - Изучали свойства термоизделий как белорусских, так и зарубежных производителей. И пришли к выводу, что самым эффективным здесь будет двухслойный материал, в который входят так называемые умные нити, ткань одновременно и согревает, и обладает влагоотводящими свойствами. В дальнейшем планируется изготавливать термоизделия из различных видов сырья: натуральных, искусственных и синтетических.

 Сейчас термоизделия проходят сертификацию в Минске. Затем планируется их внедрить в производство.

  Елена ЖУК

 
Теги: Минск
 
 
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  В ОАО «Полесье» готовят к выпуску трикотажные изделия с термо- и влагоотводящими свойствами. Среди них женское, мужское и детское белье (кальсоны, майки, фуфайки),...
 
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