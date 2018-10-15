«За безопасность вместе»

— эта республиканская пожарно-профилактическая акция стартовала сегодняа. Продлится она по 2 ноября и будет направлена на предупреждение пожаров в жилищном фонде и гибели людей.





В рамках акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Осуществят мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения, выступят в трудовых коллективах по во-просам соблюдения правил пожарной безопасности.

В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в РОЧС для проведения проверки противопожарного состояния жилища.