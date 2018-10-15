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Конкурсы для школ от «Цель 99%»
16.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край
ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Министерства ЖКХ страны приглашает учреждения образования принять участие в республиканском конкурсе «Героям петь легко» на лучший клип про раздельный сбор отходов — на песню «Чтобы Планету нам спасать». Срок подачи заявок до 31 октября, правила участия доступны на сайте target99.by.
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ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Министерства ЖКХ страны приглашает учреждения образования принять участие в республиканском конкурсе «Героям...
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