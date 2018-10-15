ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Маски» в сети. Уберегите детей от сексуального насилия

16.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Проблема сексуального насилия над детьми является актуальной для Беларуси, равно, как и для каждой страны мира. В отличие от развитых стран, обладающих современными системами выявления насилия и оказания помощи пострадавшим детям, в Беларуси скрывается от выявления более 90% случаев. Существует ряд основных причин высокой латентности преступлений такого рода. В первую очередь – неэффективность системы выявления, недоверие граждан, милиции и другим правоохранительным органам, низкая доступность экстренной, анонимной и качественной психологической помощи РУП «Белтелеком», совместно с операторами мобильной связи выделили «зеленый номер» 8-801-201-5555 для анонимной консультации по вопросам предотвращения сексуального насилия над детьми. Звонки по указанному номеру для абонентов — бесплатные. Их оплачивает владелец «Зеленого номера».

Цель проекта: борьба с насилием в отношении детей путем расширения доступности детей, родителей, специалистов и граждан к возможности сообщения о случае насилия над ребенком и к получению экстренной психологической помощи по телефону пострадавшему ребенку и его семьи.

Данные видео ролики подготовлены в ходе реализации информационной кампании по предотвращению сексуального насилия над детьми/киберпреступности представительством Международной организации по миграции совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми», при поддержке Шведского управления международного развития и сотрудничества (Sida).


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема сексуального насилия над детьми является актуальной для Беларуси, равно, как и для каждой страны мира. В отличие от развитых
 
Новости дня
Новости разные
 
«Унылая пора! Очей очарованье!…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика