«Маски» в сети. Уберегите детей от сексуального насилия

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Проблема сексуального насилия над детьми является актуальной для Беларуси, равно, как и для каждой страны мира. В отличие от развитых стран, обладающих современными системами выявления насилия и оказания помощи пострадавшим детям, в Беларуси скрывается от выявления более 90% случаев. Существует ряд основных причин высокой латентности преступлений такого рода. В первую очередь – неэффективность системы выявления, недоверие граждан, милиции и другим правоохранительным органам, низкая доступность экстренной, анонимной и качественной психологической помощи РУП «Белтелеком», совместно с операторами мобильной связи выделили «зеленый номер» 8-801-201-5555 для анонимной консультации по вопросам предотвращения сексуального насилия над детьми. Звонки по указанному номеру для абонентов — бесплатные. Их оплачивает владелец «Зеленого номера».

Цель проекта: борьба с насилием в отношении детей путем расширения доступности детей, родителей, специалистов и граждан к возможности сообщения о случае насилия над ребенком и к получению экстренной психологической помощи по телефону пострадавшему ребенку и его семьи.

Данные видео ролики подготовлены в ходе реализации информационной кампании по предотвращению сексуального насилия над детьми/киберпреступности представительством Международной организации по миграции совместно с Министерством внутренних дел Республики Беларусь в рамках проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми», при поддержке Шведского управления международного развития и сотрудничества (Sida).