ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт сравнил российскую БМД-4 и китайскую ZBD-03

16.10.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На фоне повышения внимания КНР к своим воздушно-десантным войскам журнал The National Interest сравнил две боевые машины десанта: китайскую — ZBD-03 и российскую БМД-4.


ZBD-03. Фото: Army Recognition

Автор материала — эксперт Чарли Гао.

Китайская машина вооружена аналогом российской 30-мм автоматической пушки 2А72 с боекомплектом всего 50 снарядов. Российская БМД-4 вооружена сразу двумя орудиями — основное калибром 100 мм и дополнительное — 30-мм автоматическая пушка. Причем боекомплект дополнительного орудия целых 860 снарядов.


БМД-4. Фото: wikipedia.org

Для борьбы с танками у БМД-4 имеется современный противотанковый комплекс 9М117. Ракета этого комплекса имеет тандемную кумулятивную боевую часть, способную поражать современную бронетехнику. ZBD-03 вооружена ПТРК HJ-73 — менее эффективной копией советского противотанкового комплекса «Малютка» 60-х годов.

Есть преимущество у российской машины и в системе управления огнем. Командир и наводчик БМД-4 имеют в своем распоряжении тепловизионный прицел. За поиск целей отвечает СУО «Редут», обеспечивающая эффективную стрельбу всеми видами вооружения в любое время суток. Ничего подобного в китайской ZBD-03 нет.

Подводя итоги, Гао резюмирует, что ZBD-03 серьезно уступает российскому аналогу по огневой мощи. Противотанковый комплекс HJ-73 не позволяет бороться с современной бронетехникой, а 30-мм пушка слишком слаба на фоне зарубежных конкурентов. Поэтому если Китай намерен развивать воздушно-десантные силы, ему стоит позаботиться о модернизации ZBD-03 или ее замене на более совершенную машину.

Читайте также: Стали известны новые детали об украинском ракетном комплексе «Гром-2»

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американски эксперт назвал сильные и слабые стороны китайской и российской бронетехники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайцы собираются приобрести красивый дворец в центре Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика