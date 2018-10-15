Эксперт сравнил российскую БМД-4 и китайскую ZBD-03

На фоне повышения внимания КНР к своим воздушно-десантным войскам журнал The National Interest сравнил две боевые машины десанта: китайскую — ZBD-03 и российскую БМД-4.



ZBD-03. Фото: Army Recognition

Автор материала — эксперт Чарли Гао.

Китайская машина вооружена аналогом российской 30-мм автоматической пушки 2А72 с боекомплектом всего 50 снарядов. Российская БМД-4 вооружена сразу двумя орудиями — основное калибром 100 мм и дополнительное — 30-мм автоматическая пушка. Причем боекомплект дополнительного орудия целых 860 снарядов.



БМД-4. Фото: wikipedia.org

Для борьбы с танками у БМД-4 имеется современный противотанковый комплекс 9М117. Ракета этого комплекса имеет тандемную кумулятивную боевую часть, способную поражать современную бронетехнику. ZBD-03 вооружена ПТРК HJ-73 — менее эффективной копией советского противотанкового комплекса «Малютка» 60-х годов.

Есть преимущество у российской машины и в системе управления огнем. Командир и наводчик БМД-4 имеют в своем распоряжении тепловизионный прицел. За поиск целей отвечает СУО «Редут», обеспечивающая эффективную стрельбу всеми видами вооружения в любое время суток. Ничего подобного в китайской ZBD-03 нет.

Подводя итоги, Гао резюмирует, что ZBD-03 серьезно уступает российскому аналогу по огневой мощи. Противотанковый комплекс HJ-73 не позволяет бороться с современной бронетехникой, а 30-мм пушка слишком слаба на фоне зарубежных конкурентов. Поэтому если Китай намерен развивать воздушно-десантные силы, ему стоит позаботиться о модернизации ZBD-03 или ее замене на более совершенную машину.