Нина Москалева: «В деревне скрыться от соседей не получится»

Первая половина октября отличается от других периодов времени, на мой взгляд, тем, что она знаменуется рядом примечательных дат: День пожилого человека, День учителя, День матери, Международный день сельских женщин. Последний проходит в 11-й раз, и отмечается 15 октября. Его справляют все женщины, которые живут в сельской местности, и он призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценит их труд.

Не скрою, лично я дышу неровно, когда заходит речь о селе. И на этот раз попытался найти человека, в котором бы соединился весь этот флакон вышеперечисленных дат. А если в его биографии на десерт есть еще что-нибудь «вкусненькое», то это было бы вообще замечательно. И он нашелся, а если говорить точнее – ОНА. Мы у дома в деревне Ельня, спрятавшегося в тени елей. Его хозяйка, Нина Москалева (в девичестве Лукашова) ждала гостей. Первые минуты проходят, как говорится, в налаживании мостов.

— Нина Павловна, — обращаюсь к ней, — не про вас ли услышанная недавно история:

«Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны – быстрый карьерный рост, а с другой – без трактора до школы не доберешься».

Моя героиня заулыбалась, действительно, здесь она нашла свое семейное счастье, повстречав Сергея, работавшего трактористом и ей пришлось в течении нескольких лет добираться в школу из соседней деревни Зеленец, где они жили с его родителями.

Вот уже добрых два часа я слушаю монолог ботаника-химика Нины Павловны. Голос у нее мягкий, глубокий. В нем столько учительского обаяния, что я невольно попал под его воздействие и … почувствовал себя учеником.

— Детство мое не назовешь безмятежным – родилась-то я в сорок девятом. Наше поколение, видимо, можно также отнести к тем, о ком сказано, что мы – «сурового времени дети». Чего-чего, а суровости нам хватало с лихвой. Папа, Павел Игнатьевич, прошел дорогами войны, неоднократно был ранен, в послевоенные годы работал председателем колхоза. Мама трудилась в полеводческой бригаде. Училась я в трех школах, заканчивала уже СШ №1. Учителя, работавшие в них, казались мне исключительными, особенными людьми. Как будто пришедшими в школу из какого-то чудесного мира, где царил свет знаний и любви. Вот такое возвышенное отношение к учителю у меня возникло еще в раннем детстве. И, по большому счету не изменилось за 50 лет учительства.

Моя старшая сестра стала учительницей. Наверное, от папы нам достался логический склад ума. Маме больше пришлось заниматься детьми и домашним хозяйством. Она радовалась моим успехам в школе и всегда повторяла: «Учись доченька, учись, видишь, как у тебя хорошо получается». К сожалению, довольно часто болела, поэтому на дневное обучение я поступать не стала, надо было помогать родителям. Такое тогда было воспитание. А на заочное отделение в Минский институт им. М.Горького поступила.

С особой теплотой Нина Павловна вспоминает своих одноклассников из СШ №1. Одна из них, Зоя Бубель переводилась из начальной школы в Заручье (была деревня за Липовкой, авт.) в городскую и порекомендовала ее на свое место. Через год, с августа 1967 года Лукашова в Ельне. 49 лет на одном месте.

В жизни Нины Павловны было много счастливых моментов, которые связаны с этой деревней, профессией. Здесь она встретила Сергея Петровича. Когда его не стало в начале двухтысячных, для нее наступили черные и пустые дни. Как будто солнце погасло. Но так уж устроена жизнь, что в любой печали находится хоть капля радости. А в радости, даже самой большой, всегда есть доля грусти.

Здесь у нее родились трое прекрасных дочерей. И вот, вспоминая об упомянутом выше десерте, примечательно то, что дочки, получив образование, работают в совершенно разных отраслях, но они тоже сельчанки. Лариса Федорова – фельдшер Ельнянской сельской амбулатории врача общей практики. Татьяна Боренкова пошла по стопам мамы, филолог, преподает в Березковской СШ. Младшая Елена – главный экономист ОАО «Хотимский Технокомплекс».

— Как профессия сказалась на воспитании своих детей? – интересуюсь у собеседницы.

— К своим детям всегда относилась строже, чем к другим ученикам. Учила добиваться цели своим трудом. И они молодцы, ставили перед собой задачи и решали их по мере поступления. Как видите, только Таня решила связать свою судьбу с педагогикой. С ней мы вместе работали в Ельнянской школе почти вплоть до ее закрытия. Это было прекрасное время. Жалко, что нашей школы больше нет. И плачу, сидя у окна, когда вижу, как возвращается после занятий из Березок дочь, немногочисленные школьники. Но что делать, деревня мельчает. Уверена в одном, что профессия учителя всегда будет в почете и востребована. Как-то почитала, что врач может убить физически, а педагог морально на всю жизнь. И это так. Учитель на селе – человек публичный. Мы не можем себе позволить неопрятно одеться, быть несдержанными. Наши старшие коллеги всегда для нас были эталоном сельской интеллигенции, а мы старались быть таковыми для молодежи.

Мы продолжаем с Ниной Павловной разговор на тему чем же отличаются сельчане от городских? Часто езжу на автобусе на Коммунары. Замечаю, что у настоящего деревенского жителя всегда подготовлены деньги, чтобы расплатиться за проезд без сдачи. Часто они здороваются и с водителем, и с пассажирами. Тут вам и пожалуйста, и спасибо. Слышать такие пожелания всегда приятно. Только вот с ответами туговато.

— Все мы родом из деревни, — продолжает мою мысль Нина Павловна. – Можно с этим спорить, отрицать, бить себя в грудь и называть коренным горожанином, но напрасно. Если хорошо посмотреть, изучить вопрос беспристрастно, поднять документы, копнуть глубже, то даже те, кто себя истинным жителем города называет, на поверку окажутся крестьянскими правнуками, чьи предки землю пахали, коров пасли. Кто-то в третьем поколении, кто-то в пятом. Но обязательно крестьянские корни обнаружатся.

В городе можешь прожить в доме, даже на одной лестничной площадке, с соседом очень долго, не один десяток лет. А фамилию его и отчество не знаешь. В деревне, даже современной, подобное невозможно. Здесь все друг друга знают, если надо, то тебе охотно о каждом доме целый роман расскажут. В деревне что-то скрыть от соседей не получится, как ни старайся. Ни плохое, ни хорошее, ни бедность, ни богатство не спрячешь. Все на виду. Рождаются, женятся, выходят замуж, детей рожают, внуков растят, в гости ходят и сами принимают, болеют, ссорятся, враждуют, строятся, умирают – на виду. А раз уж мы коснулись двух женских праздников – Дня матери и Дня сельских женщин, то разрешите закончить словами:

Женщины в белорусских селеньях

Со спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц.

Их разве слепой не заметит,

А зрячий о них говорит:

«Пройдет – словно солнце осветит!

Посмотрит – рублем подарит!»

Так что, дорогие наши сельские женщины, знайте, что у вас есть свой особый праздник, с которым мы вас от всей души и поздравляем!

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ