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Проведены мониторинги
16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС были проведены мониторинги общежития УО «Хотимский ГПЛ №16» и ОАО «Хотимский льнозавод».
В ходе проведения мониторинга в общежитии УО «Хотимский ГПЛ №16» были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:
— на полу 5-го этажа общежития в качестве напольного покрытия применяется линолеум с неизвестными показателями по пожарной опасности;
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС были проведены мониторинги общежития УО «Хотимский ГПЛ №16» и ОАО «Хотимский льнозавод». В ходе проведения мониторинга в общежитии...
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