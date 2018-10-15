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В районе на базе Забелышинской СШ прошли соревнования среди детей и подростков по летнему биатлону

16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Соревнования проводились в трех возрастных группах: младшая – учащиеся 2007-2008 г.р., средняя – 2005-2006 г.р., старшая – 2003-2004 г.р. Команды состояли из 12 спортсменов: младшая возрастная группа — 4 участника (2 мальчика и 2 девочки), средняя – 2 мальчика и 2 девочки и старшая – 2 юноши и 2 девушки.
Программа соревнований включала в себя смешанную эстафету и стрельбу из положения лежа. Каждому участнику было необходимо пробежать три круга по 420 метров со стрельбой на двух огневых рубежах. На каждом огневом рубеже с восьми выстрелов необходимо было поразить пять мишеней. В случае промаха – предстояло пробежать штрафной круг 50 метров за каждый.
С самого начала темп соревнований задала команда Забелышинской СШ, участники которой в итоге заняли вершину пьедестала, на втором месте расположились учащиеся СШ №2, тройку лидеров замкнули ребята СШ №1. На достойном уровне выступила и команда Тростинского УПК, но, к сожалению, она не попала в лидеры.
Соб. информ.

 
 
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Соревнования проводились в трех возрастных группах: младшая – учащиеся 2007-2008 г.р., средняя – 2005-2006 г.р., старшая – 2003-2004 г.р. Команды состояли из 12 спортсменов:...
 
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