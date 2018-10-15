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В районе на базе Забелышинской СШ прошли соревнования среди детей и подростков по летнему биатлону
16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Соревнования проводились в трех возрастных группах: младшая – учащиеся 2007-2008 г.р., средняя – 2005-2006 г.р., старшая – 2003-2004 г.р. Команды состояли из 12 спортсменов: младшая возрастная группа — 4 участника (2 мальчика и 2 девочки), средняя – 2 мальчика и 2 девочки и старшая – 2 юноши и 2 девушки.
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Соревнования проводились в трех возрастных группах: младшая – учащиеся 2007-2008 г.р., средняя – 2005-2006 г.р., старшая – 2003-2004 г.р. Команды состояли из 12 спортсменов:...
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