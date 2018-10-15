В Хотимске наградили лучших работников сферы культуры

12 октября в РЦК «Мир» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры. Вот и настал черед занять свои места в зале тем, кто регулярно дарит праздники другим. Правда, такой привилегии часть представителей профессии в этот день всё же была лишена, поскольку без их участия не состоялось бы ни торжественной части, ни музыкально-развлекательной программы. Впрочем, это привычное дело, скажут наши культработники: когда народ празднует — они трудятся. Культурную отрасль района на сегодняшний день представляют около 200 человек, это работники городских учреждений культуры и сельских клубов, детской школы искусств, сотрудники библиотек, краеведческого музея, киновидеосети.

Виновников торжества поздравили: председатель районного Совета депутатов Евгений Николаенко, председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Александр Тищенко.

Евгений Николаенко поблагодарил присутствующих за важную миссию, которую они выполняют в жизни района, сохраняя и приумножая культурное наследие родного края, воспитывая и защищая нравственность, духовность. Персональный вклад в развитие, популяризацию народного творчества, детского творчества, профессиональное мастерство многих работников отрасли были отмечены различного уровня наградами. Так, Почётная грамота Хотимского райисполкома и денежная премия вручена Любови Юрьевой, художественному руководителю районного центра культуры. Денежной премии райисполкома удостоена Ольга Федосенко, учитель детской школы искусств. Почётной грамотой районного Совета депутатов отмечена Елена Прошкина, директор ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района». К слову, помимо того, что Елена Викторовна возглавляет клубную систему нашего района, она ещё является депутатом районного Совета депутатов, а также председателем райкома профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Поэтому в ипостаси профсоюзного лидера она также вручила награды своим коллегам. Подарков Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма в канун праздника удостоены Вероника Ефремова, казначей райкома профсоюза, и Наталья Федченко, председатель первички централизованной клубной системы. Почётными грамотами райкома профсоюза отмечены: Ольга Кнорозова — преподаватель театрального отделения ДШИ, Екатерина Дербуш — старший научный сотрудник музея, Пётр Луговцов — зав. отдела материально-технического обеспечения и хозяйственного обслуживания библиотечной сети Хотимского района, Афанасий Прокопенко — водитель отдела по киновидеомероприятиям, Елена Пакорская — инспектор по кадрам, Татьяна Зайцева — бухгалтер централизованной бухгалтерии, Владимир Шерабурко — слесарь-ремонтник Парка культуры и отдыха, Сергей Ковалёв — главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.

Почётных грамот районного объединения профсоюза и ценных подарков удостоены Татьяна Наумова – мастер Дома ремесел и Наталья Ременькова — заведующий досугового отдела РЦК.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Александр Тищенко пожелал коллегам и в дальнейшем радовать жителей нашего района своими успехами. «Этот год очень масштабный в плане того, что мы с вами сделали. Наши коллективы выступили во многих городах не только Республики Беларусь, но и за её пределами, поучаствовали в различных конкурсах и получили высокие результаты. Это говорит о том, что коллектив слаженный, работоспособный и заслуга в этом каждого, непосредственно на своём рабочем месте, будь то бухгалтер, костюмер или художник-оформитель, ну и, конечно же, большая самоотдача чувствуется от руководителей коллективов», — отметил Александр Александрович. Начальник отдела не преминул поделиться приятной новостью о том, что районным исполнительным комитетом выделены денежные средства на приобретение нового автомобиля. Подтверждением результативности труда культработников стал целый ряд Почётных грамот от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, врученных на празднике: Татьяне Кученковой — методисту РЦК, Марине Суходоловой — директору Ивановского СДК, Надежде Павленко — заведующему отделом комплектования и обработки единого фонда центральной библиотеки, Наталье Зябкиной — библиотекарю Батаевской библиотеки-музея, Ольге Микутиной — директору Парка культуры и отдыха, Константину Андрееву — директору историко-краеведческого музея, Василию Лепкину — инженеру по охране труда, Татьяне Ячменевой — бухгалтеру централизованной бухгалтерии, Екатерине Гуриной, главному специалисту отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Полине Ременьковой — учителю ДШИ.

Присутствующие в зале на протяжение всего мероприятия не скупились на бурные аплодисменты, и во время награждения, и во время музыкальных композиций, ведь овации — это та скромная, но такая важная награда, в которой они нуждаются и которая придает стимул покорять всё новые творческие вершины.

Елена БОРОВИКОВА.

Фото автора