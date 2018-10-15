Пленум райкома профсоюза работников АПК прошел в Хотимске

На днях состоялся пленум райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, на котором были подведены итоги работы за 2018 год, определены основные направления деятельности и текущие задачи Хотимской районной организации профсоюза на следующий год. Районная организация профсоюза работников АПК объединяет 12 первичных профсоюзных организаций с численностью 1491 человек, из них 1381 работающих и 103 учащихся. Охват профсоюзным членством составляет 99,5%. Общий курс, выработанный профкомами, давно и четко определился. Он нацелен на внимание к людям, условиям их труда и быта.

Выступая с отчетным докладом, председатель райкома профсоюза работников АПК Михаил Карпенков отметил, что рассматриваемый период работы можно характеризовать как стабилизирующий, активизирующий, укрепляющий, организованный, в некотором роде прогрессивный в части укрепления (усиления):

— социального партнерства с органами хозяйственного управления в решении социально-экономических задач;

— общественного контроля за соблюдением трудового законодательства;

— в организационном и финансовом укреплении первичных организаций;

— в развитии физкультуры и спорта, оздоровлении детей и взрослых.

На основе накопленного опыта райкомом принят ряд мер, направленных на усиление информационного обеспечения профсоюзной работы. Главными принципами ее осуществления являются объективность, максимальная оперативность, освещение работы организационных структур профсоюзов.

Михаил Карпенков остановился на тесной, плодотворной работе с редакциями областной газеты «Зямля і людзі» и особенно нашей районной газеты «Шлях Кастрычніка». На их страницах публикуются различные статьи в специальных рубриках, о передовиках сельскохозяйственного производства, строителях, промышленниках, о работе первичных профсоюзных организаций.

В райкоме профсоюза, первичных профсоюзных организациях, животноводческих комплексах и мехдворах оборудованы стенды о профсоюзной работе.

Вопросы трудового соревнования, организации питания трудящихся, охраны труда и техники безопасности являются основными в работе райкома профсоюза. Совместными усилиями хозяйственных и профсоюзных органов многое сделано по созданию надлежащих условий на зернотоках, животноводческих объектах, ремонтных мастерских. На особом контроле прохождение работниками медицинских осмотров, работающих с ядохимикатами, минеральными удобрениями.

Профсоюзный лидер, отвлекаясь от текста доклада, приводил примеры хороших дел и начинаний, которые следует продолжать и в будущем. Не было вопросов по организации питания в периоды важнейших сельскохозяйственных кампаний, и сейчас столовые работают. В этом году прошли медосмотр 100% работающих в аграрном секторе. Новыми красками наполнилось награждение тружеников уборочной кампании.

Прошелся Михаил Карпенков и по, так сказать, узким местам и проблемным вопросам, над которыми нужно работать ежедневно, ежечасно и держать на контроле. Это зарплата, охрана труда, соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Совсем уж ни в какие ворота не лезет, когда на ферме применяется рукоприкладство или в наглую совершается воровство.

Профсоюзные комитеты должны работать на опережение и активизировать профилактическую работу. Эти вопросы должны отслеживать совместно с нанимателем, главными специалистами. Проводить рейды, собрания, знакомить работников с условиями оплаты труда, расценками, своевременно подводить итоги работы.

Акцент в отчетном докладе был сфокусирован и на выполнении трудового договора. Хорошо разработанный такой документ – это своего рода Закон предприятий. Однако любой трудовой договор может быть реализован лишь при хорошей материально-финансовой базе, которая может быть создана трудом. Вот почему возрождение авторитета честного добросовестного труда является ключевым моментом в работе райкома профсоюза, профсоюзного актива, трудовых коллективов.

В завершение Михаил Карпенков поделился с участниками пленума следующим выводом: «Всем нам необходимо взаимопонимание и сотрудничество на всех уровнях. Особенно трудно руководителям, которые стремятся сохранить коллективы, обеспечить людей работой, ищут пути выхода из кризиса. И не дело в таких условиях заниматься одними требованиями, делать ставку на силовые методы. Нам всем надо подставлять плечо друг другу и совместно решать все проблемы, стоящие перед коллективами».

Перед участниками пленума выступил Геннадий Шпаковский, заведующий организационно-кадровым отделом Могилевского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Первым делом он поблагодарил райком профсоюза, первичные профсоюзные организации района за проделанную работу. Отметил положительные моменты, остановился на некоторых организационных аспектах, роли профсоюзных комитетов в жизни трудовых коллективов. Не должно быть, например, чтобы один приходит работать и делает это прилежно, а другой приходит на работу, чтобы отбыть, как говорят в народе, с утра до вечера, а в итоге оба получат в денежном выражении минималку.

В работе пленума приняли участие председатель районного объединения организаций профсоюзов Валентина Войтенко, главный технический инспектор обкома профсоюза работников АПК Анатолий Буйло и главный правовой инспектор труда обкома Алексей Рымша.







Александр Лейчинский.

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