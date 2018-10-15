На военных складах Украины сгорело оружия на два миллиарда долларов

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Такую цифру озвучил глава комитета Рады Сергей Пашинский.

Из-за пожаров на военных складах за последние три года украинская армия потеряла более 2 млрд долларов, сообщает РБ К со ссылкой на слова Пашинского.

Он рассказал, что его комитет разработал «методичку», которая определяла необходимые условия для хранения боеприпасов на военных складах. Эту инструкцию передали руководству Минобороны страны и Генштаба Вооруженных сил. Однако ни одна из предложенных мер выполнена не была.

Напомним, что последний крупный пожар произошел 9 октября на военном складе в Черниговской области. Из-за спровоцированных пожаром взрывов с прилегающих территорий было эвакуировано 10 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Пострадало 63 человека. Президент Украины Петр Порошенко назвал пожар на военном складе, расположенном в 20 км от российской границы, неслучайным. По его мнению, основной версией инцидента является диверсия.