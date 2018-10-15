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На военных складах Украины сгорело оружия на два миллиарда долларов

16.10.2018 16:35 — Разное | Ежедневник  
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На военных складах Украины сгорело оружия на два миллиарда долларов

фото: ntv.ru

Такую цифру озвучил глава комитета Рады Сергей Пашинский.

Из-за пожаров на военных складах за последние три года украинская армия потеряла более 2 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на слова Пашинского.  
Он рассказал, что его комитет разработал «методичку», которая определяла необходимые условия для хранения боеприпасов на военных складах. Эту инструкцию передали руководству Минобороны страны и Генштаба Вооруженных сил. Однако ни одна из предложенных мер выполнена не была.

Напомним, что последний крупный пожар произошел 9 октября на военном складе в Черниговской области. Из-за спровоцированных пожаром взрывов с прилегающих территорий было эвакуировано 10 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Пострадало 63 человека. Президент Украины Петр Порошенко назвал пожар на военном складе, расположенном в 20 км от российской границы, неслучайным. По его мнению, основной версией инцидента является диверсия.

 
 
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Такую цифру озвучил глава комитета Рады Сергей Пашинский.
 
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