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На военных складах Украины сгорело оружия на два миллиарда долларов
16.10.2018 16:35 — Разное | Ежедневник
фото: ntv.ru
Такую цифру озвучил глава комитета Рады Сергей Пашинский.
Из-за пожаров на военных складах за последние три года украинская армия потеряла более 2 млрд долларов, сообщает
Напомним, что последний крупный пожар произошел 9 октября на военном складе в Черниговской области. Из-за спровоцированных пожаром взрывов с прилегающих территорий было эвакуировано 10 тыс. человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км. Пострадало 63 человека. Президент Украины Петр Порошенко назвал пожар на военном складе, расположенном в 20 км от российской границы, неслучайным. По его мнению, основной версией инцидента является диверсия.
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Такую цифру озвучил глава комитета Рады Сергей Пашинский.
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