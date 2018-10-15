ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Укажут и подскажут

16.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Укажут и подскажут

Республиканская акция «За безопасность вместе!», проводимая сотрудниками МЧС совместно с другими субъектами профилактики (милицией, здравоохранением, образованием, социальной защитой, ЖКХ), стартовала 15 октября и продлится до 2 ноября.

 

Подобные акции проводятся для повышения уровня безопасности населения, снижения количества пожаров, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.


Пройдут совместные рейды, обмен информацией, встречи с трудовыми коллективами.


Подключиться к проводимым мероприятиям может каждый. Для этого достаточно сообщить информацию о  квартирах, предоставляемых для распития спиртных напитков, пустующих домовладениях, где собираются лица так называемой группы риска, а также о случаях нарушения прав и интересов детей и других правонарушениях по номерам 101, 102 или 112.


В период проведения акции можно обратиться в Свислочский районный отдел по ЧС для проведения обследования противопожарного состояния вашего жилища (тел.: 3-44-01 и 3-37-64). Работники МЧС  укажут на имеющиеся недостатки и подскажут, как их исправить.

 

***


В рамках месячника пожарной безопасности, проводимого в районе с целью стабилизации обстановки с пожарами, начальник Свислочского районного отдела по ЧС Сергей Мленик встретился с коллективом редакции УРГ «Свiслацкая газета».


Сергей Михайлович в форме открытого диалога рассказал о том, какая ситуация с пожарами и гибелью на них людей складывается на территории Гродненской области, в том числе и нашего района. Представитель ведомства рассказал о причинах возникновения огненных трагедий, мерах безопасности при обращении с электрическими, газовыми приборами, требованиях, предъявляемых к эксплуатации печного отопления.


В районе зарегистрировано 22 пожара, что на 4 больше соответствующего периода прошлого года. Особенно тревожная ситуация с противопожарной безопасностью сложилась на субъектах хозяйствования. На этих объектах в текущем году произошло 4 пожара.

Марина ЯНЮК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканская акция «За безопасность вместе!», проводимая сотрудниками МЧС совместно с другими субъектами профилактики (милицией, здравоохранением,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая акция МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика