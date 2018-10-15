Укажут и подскажут





Республиканская акция «За безопасность вместе!», проводимая сотрудниками МЧС совместно с другими субъектами профилактики (милицией, здравоохранением, образованием, социальной защитой, ЖКХ), стартовала 15 октября и продлится до 2 ноября.

Подобные акции проводятся для повышения уровня безопасности населения, снижения количества пожаров, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.



Пройдут совместные рейды, обмен информацией, встречи с трудовыми коллективами.



Подключиться к проводимым мероприятиям может каждый. Для этого достаточно сообщить информацию о квартирах, предоставляемых для распития спиртных напитков, пустующих домовладениях, где собираются лица так называемой группы риска, а также о случаях нарушения прав и интересов детей и других правонарушениях по номерам 101, 102 или 112.



В период проведения акции можно обратиться в Свислочский районный отдел по ЧС для проведения обследования противопожарного состояния вашего жилища (тел.: 3-44-01 и 3-37-64). Работники МЧС укажут на имеющиеся недостатки и подскажут, как их исправить.

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В рамках месячника пожарной безопасности, проводимого в районе с целью стабилизации обстановки с пожарами, начальник Свислочского районного отдела по ЧС Сергей Мленик встретился с коллективом редакции УРГ «Свiслацкая газета».



Сергей Михайлович в форме открытого диалога рассказал о том, какая ситуация с пожарами и гибелью на них людей складывается на территории Гродненской области, в том числе и нашего района. Представитель ведомства рассказал о причинах возникновения огненных трагедий, мерах безопасности при обращении с электрическими, газовыми приборами, требованиях, предъявляемых к эксплуатации печного отопления.



В районе зарегистрировано 22 пожара, что на 4 больше соответствующего периода прошлого года. Особенно тревожная ситуация с противопожарной безопасностью сложилась на субъектах хозяйствования. На этих объектах в текущем году произошло 4 пожара.





Марина ЯНЮК.