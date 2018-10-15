Магия ее флейты





Гобой, обладающий теплым и насыщенным звучанием с необычным гнусавым оттенком, напоминающим звук пастушьей дудочки, или флейта – один из самых виртуозных инструментов симфонического оркестра с легким, воздушным, будто порхающим звуком, подобным пению птиц?

Стоя на стартовой черте учебы в Лидском государственном музыкальном колледже и выбирая между этими двумя духовыми инструментами, Юлия Козловская отдала свое предпочтение флейте.



Юля, сегодня молодой учитель по классу «флейта» Свислочской детской школы искусств, родилась и выросла в агрогородке Гольшаны Ошмянского района. Да, в тех самых Гольшанах, главной исторической достопримечательностью которых является Гольшанский замок – руины резиденции рода Сапег. Девушка признается, что искусство во всей его широте привлекало ее со школьных лет. В первую очередь искусство художественного слова. Безумно любила читать. Наверное, не было такого дня, чтобы она прошла мимо сельской библиотеки. А там… Застывала между полок-стеллажей с книгами, озадаченная выбором еще не прочитанных рассказов, повестей, романов, журналов… За свою читательскую заинтересованность в то время Юля даже приобрела статус самого активного читателя библиотеки. А в душе появилось детское желание быть библиотекарем. Но…



Направление мыслей и мечту изменили Гольшанская детская школа искусств и учитель Наталья Касперович, которая ввела девочку в удивительный мир музыки и влюбила в него. Юля освоила баян. Играла хорошо. Была солирующим баяном в школьном инструментальном ансамбле «Мелодика» – участнике многочисленных концертных программ и музыкальных конкурсов. Этот детский коллектив пробовал себя в разных жанрах, но в основном исполнял народные произведения. Все у Юли получалось. В ней видели потенциал, советовали связать жизнь с музыкой и ориентировали на Лидский музыкальный колледж. Мнение со стороны совпадало с внутренним желанием и решением юной баянистки, и после школы она переступила порог колледжа.



Да, Юлии нравился баян – удивительный инструмент с большими художественными возможностями, которому подвластно многое и который по праву можно назвать маленьким оркестром. Но в период обучения в колледже стремящуюся к разнообразию и новизне девушку заинтересовали духовые инструменты. Выбирала из двух: гобой или флейта? Остановилась на последней.

– Мне понравился звук флейты, – говорит Юля. – Звучание этого инструмента напоминает о волшебстве. Изумительно красивые звуки, необычайно ясные, чистые и прозрачные. Недаром в фольклоре и сказках многих народов мира флейта занимает особое место, часто наделяется мистическими свойствами. Ее мелодичное звучание в руках опытного музыканта способно не только подарить эстетическое удовольствие, но и просто заворожить своей выразительной и пронизывающей музыкой, которая, кажется, попадает прямо в сердце. Мягкая и мелодичная флейта услаждает слух, смягчает сердце, вызывает самые добрые и светлые чувства. Это словно разговор с душой.



Что самое главное для флейтиста? Дыхание. При игре на этом инструменте оно должно быть легким и свободным, как у спящего человека. Над постановкой вдохов-выдохов пришлось потрудиться вначале и Юлии. Немало стараний требовали также выработка техники пальцев, умения артикулировать – произносить определенные слоги во время игры для придания звуку четкого начала и особых штрихов. Это было непросто, признается девушка, но интересно. А результат оправдывает потраченные силы. На флейте можно сыграть все. Юлино любимое – музыка спокойная, медленная. Через такую, считает флейтистка, можно ясно выразить свои мысли и эмоции. Эрнест Келер, Николай Платонов, Вильгельм Попп, Полина Попова – ее вдохновители и кумиры.



В августе Юлия приехала в нашу Свислочь, на первое рабочее место. Теперь у нее новое удовольствие – передавать любовь к флейте своим ученикам в городской школе искусств. От работы молодой специалист ждет в первую очередь качества. Ей хочется научить начинающих флейтистов многому и так, чтобы был повод гордиться ими. Для успешного овладения инструментом, считает учитель, крайне важна детская заинтересованность. Юлия подогревает ее разнообразием занятий, созданием комфорта в процессе обучения. Педагогически мудро не захваливает своих учеников, но непременно замечает их даже самые маленькие победы.



Своеобразный мастер-класс по игре на флейте учащиеся школы искусств смогут получить от Юлии Михайловны во время торжественного посвящения в первоклассники, которое состоится совсем скоро, 26 октября. Это будет соло. (Кстати, Юлина флейта уже гармонично влилась в ансамбль медных духовых инструментов «Кара-Бас», которым руководит Александр Максимович).



Что загадывает себе флейтистка на ближайшее будущее? Однозначно – совершенствоваться в игре на флейте. И уверена: предела здесь нет.



Наталья ТУРКО.

Фото автора.