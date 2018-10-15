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«День рождения БМООСП празднуем вместе!»

16.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«День рождения БМООСП празднуем вместе!»

Праздничным мероприятием завершилась в Свислочском районе республиканская профилактическая акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

 

Торжественное мероприятие проходило в районном центре культуры и народного творчества. Здесь собрались самые инициативные ребята, те, кому не безразлична и интересна деятельность организации. Для всех присутствующих была подготовлена интересная развлекательная программа.

 

Перед активистами районного отделения БМООСП выступил начальник Свислочского районного отдела по ЧС, председатель районного отделения БМООСП Сергей Мленик. Он рассказал о деятельности организация, ее целях и задачах, о том, что уже сделано и что планируется.

 

На счету у активистов много добрых дел, побед в районных, областных и республиканских конкурсах, соревнованиях. Большинство из них в дальнейшем связывают свою судьбу с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям. Самые активные члены БМООСП награждены грамотами, дипломами и подарками. Центральное место в мероприятии было отведено принятию ребят в ряды БМООСП. Двадцать мальчишек и девчонок в этот день пополнили ряды юных спасателей-пожарных.

 

«День рождения БМООСП празднуем вместе!»

 

«День рождения БМООСП празднуем вместе!»

 

 
 
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Праздничным мероприятием завершилась в Свислочском районе республиканская профилактическая акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню рождения...
 
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