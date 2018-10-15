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Евразийский банк зафиксировал риски для белорусской экономики после выделения 200 млн долларов

16.10.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Евразийский банк развития (ЕАБР), являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), готовит изменения в программу реформ по кредиту фонда для Беларуси. Об этом шла речь во время визита в Минск 2−5 октября экспертов банка, говорится в сообщении ЕАБР.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59780.php

Евразийский банк зафиксировал риски для белорусской экономики после выделения 200 млн долларов

Фото с сайта исполкома СНГ

Напомним, в октябре Беларусь получила от подконтрольного России евразийского фонда шестой транш кредита в объеме 200 млн долларов, несмотря на три невыполненных условия. Минск рассчитывал получить его еще в конце 2017-го года.

Беларуси уже предоставлено 1,8 млрд из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси. Седьмой транш будет заключительным по данному кредиту.

«Уточнение мер транша обусловлено сдвигом контрольной даты оценки выполнения условий предоставления транша с 1 января 2018 года на 1 декабря 2018 года и отражает необходимость принятия во внимание текущих и прогнозных макроэкономических трендов и выявленных рисков. Окончательный перечень уточненных мер транша будет направлен на рассмотрение членов Совета Фонда в рамках очередного заседания», говорится в сообщении ЕАБР.

Вместе с тем эксперты банка оценили макроэкономическую ситуацию в Беларуси.

По их мнению, низкий уровень инфляции, не превышающий 6% со второй половины 2017 года, был достигнут на фоне благоприятных внешних условий, сдержанной фискальной политики, а также жестких денежно-кредитных условий, поддерживаемых до середины 2017 года. Однако в условиях избыточного потребительского спроса и роста инфляционных ожиданий с августа текущего года наблюдается ускорение как базовой, так и общей инфляции. В сентябре рост потребительских цен составил 5,6% против 5% в августе и 4,1% в июне-июле. Вместе с тем эксперты ЕАБР отмечают, что вероятность сохранения инфляции по итогам года в пределах 6%-ного целевого ориентира Нацбанка высока.

На фоне благоприятных условий торговли и восстановления экономики консолидированный бюджет в январе-июле был выполнен со значительным широким профицитом — 6,8% ВВП против 3,6% ВВП в том же периоде 2017 года. Сокращение расходов бюджета, связанных с поддержкой предприятий государственного сектора, включая пополнение уставных фондов и исполнение гарантий по внешним и внутренним займам, внесло существенный вклад в увеличение профицита бюджета. Несмотря на сокращение уровня госдолга — до 36,3% ВВП на 1 августа против 39,3% ВВП в начале 2018 года — в абсолютном выражении госдолг не изменился. Это связано с новым внешним финансированием по линии инвестиционных кредитов, выпуском внутреннего долга и ослаблением курса белорусского рубля.

Однако несмотря на текущую благоприятную экономическую ситуацию, сохраняются как краткосрочные, так и среднесрочные риски, констатируют эксперты ЕАБР. Высокие темпы экономического роста, составившие 3,7% по итогам восьми месяцев 2018 года, поддерживались двузначными темпами роста несырьевого экспорта на фоне благоприятного внешнего спроса и ослабления реального эффективного обменного курса. Вместе с тем несбалансированный рост заработных плат в экономике и снижение реальной ставки рефинансирования привели к ускорению роста внутреннего спроса, влияние которого на экономический рост было частично нивелировано импортом потребительских и инвестиционных товаров, что в числе прочего привело к ухудшению счета текущих операций. По итогам семи месяцев дефицит счета текущих операций расширился до 2,5% ВВП против 1% ВВП за тот же период 2017 года.

Стоимость новых заимствований, превышающая среднесрочные темпы прогнозируемого экономического роста, создает риски для долговой устойчивости и увеличения нагрузки на бюджет и платежный баланс в среднесрочной перспективе. Дополнительным фактором риска остается значительная долговая нагрузка госпредприятий. Медленный прогресс в реализации структурных реформ в целом и коммерциализации госкомпаний в частности, снижает потенциал роста белорусской экономики и может спровоцировать дальнейшее ухудшение финансового состояния госпредприятий и увеличение давления на устойчивость госдолга в среднесрочной и долгосрочной перспективе, считают в ЕАБР.

 
Теги: Минск
 
 
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