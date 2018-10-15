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Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте

16.10.2018 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Семьдесят шесть лет назад уничтожили Брестское гетто.

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте

У памятного знака на улице Дзержинского об этом трагическом событии вспоминали представители еврейской диаспоры, областного и городского исполнительных комитетов, дипломаты и молодежь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте


Ужасные страницы истории

Еврейское население Бреста — а оно к 1941 году составляло около половины жителей города — оккупационные войска начали уничтожать с первого дня войны. Они создали гетто, в которое согнали десятки тысяч человек. В октябре 1942 года всех лиц еврейской национальности вывезли в урочище Бронная Гора в Берёзовском районе и уничтожили. Всего за полтора года погибли около 34 тысяч жителей города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте

«Это стало фактическим уничтожением еврейской общины Бреста. Из нескольких десятков тысяч человек в живых остались лишь девятнадцать», — рассказал председатель правления еврейского культурного общества «Эмуна» Борис Брук. Память о той трагедии нужна не только погибшим, но и живым. «Бог следит за нами и оценивает нас по нашим действиям, в том числе и по тому, как мы чтим память предков».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте


Помни о будущем

«История Бреста тех лет настолько трагична, что о ней просто необходимо рассказывать людям во всем мире, — продолжила тему председатель общественного объединения «Бриск» Регина Симоненко. — Ведь холокост не закончился и сегодня. Мир нестабилен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте

Снова происходят столкновения народов, а религиозные убеждения порождают притязания одних людей к другим». Она уверена, напоминание о трагедиях прошлого поможет современным людям вовремя остановиться и не пересечь опасную черту, стать терпимее друг к другу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте


«Это нужно прежде всего молодежи, ведь она наше будущее. Кого мы воспитаем, тот и будет защищать нашу страну, строить её будущее. Чем больше они будут знать о прошлом, тем смелее будут смотреть в будущее», — подытожила Регина Симоненко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59778.php

Память жертв еврейского гетто почтили в Бресте


В память о невинно погибших представители областных и городских властей, дипломаты, общественные активисты и молодежь возложили к знаку на улице Дзержинского венки и цветы.

 
Теги: Брест
 
 
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Семьдесят шесть лет назад уничтожили Брестское гетто. У памятного знака на улице Дзержинского об этом трагическом событии вспоминали представители еврейской...
 
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