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В Куропатах нашли гильзы от пистолетов, которые использовал НКВД

16.10.2018 16:51 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 16 октября, сотрудники Института истории Национальной академии наук проводят археологические раскопки на том месте, где планируется установить памятный знак в Куропатах. Журналист Денис Ивашин написал на своей странице в Facebook, что там нашли гильзы от пистолета «Наган», которым активно пользовался НКВД, и «Маузера».

Сегодня участок земли в Куропатах раскопали только на полметра. Завтра дойдут до глубины в два метра. Если там найдут останки людей, придётся вызвать Следственный комитет и возбудить уголовное дело. Если ничего не найдут, то потом на этом месте установят памятный знак.

 
 
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Сегодня, 16 октября, сотрудники Института истории Национальной академии наук проводят археологические раскопки на том месте, где планируется установить памятный...
 
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