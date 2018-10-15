В Куропатах нашли гильзы от пистолетов, которые использовал НКВД

Сегодня, 16 октября, сотрудники Института истории Национальной академии наук проводят археологические раскопки на том месте, где планируется установить памятный знак в Куропатах. Журналист Денис Ивашин написал на своей странице в Facebook, что там нашли гильзы от пистолета «Наган», которым активно пользовался НКВД, и «Маузера».

Сегодня участок земли в Куропатах раскопали только на полметра. Завтра дойдут до глубины в два метра. Если там найдут останки людей, придётся вызвать Следственный комитет и возбудить уголовное дело. Если ничего не найдут, то потом на этом месте установят памятный знак .