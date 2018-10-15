В Национальном художественном музее проходит выставка японской гравюры

Экспозиция состоит из двух блоков. В первом – более 20 традиционных японских гравюр второй половины XIX века, прослеживающих динамику развития искусства «укиё-э»; во втором – произведения европейских мастеров, их видение и восприятие экзотической восточной культуры. Уникальность выставки в том, что Япония той эпохи представлена глазами мастеров как японской, так и европейской школы.

«Укиё-э» (буквально «образы быстротекущего мира») – направление в японской живописи и графике эпохи Эдо (1615-1868). Отличается демократизмом сюжетов, отражающих картины повседневной жизни городского сословия. Самая молодая из школ классического японского искусства «укиё-э» сохранила все своеобразие присущих ему черт - философскую созерцательность и эмоциональную полноту любования красотой бренного мира.