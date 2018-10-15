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В Национальном художественном музее проходит выставка японской гравюры

16.10.2018 17:03 — Разное | Аргументы и факты  
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В Национальном художественном музее проходит выставка японской гравюры
Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь

Экспозиция состоит из двух блоков. В первом – более 20 традиционных японских гравюр второй половины XIX века, прослеживающих динамику развития искусства «укиё-э»; во втором – произведения европейских мастеров, их видение и восприятие экзотической восточной культуры. Уникальность выставки в том, что Япония той эпохи представлена глазами мастеров как японской, так и европейской школы.

«Укиё-э» (буквально «образы быстротекущего мира») – направление в японской живописи и графике эпохи Эдо (1615-1868). Отличается демократизмом сюжетов, отражающих картины повседневной жизни городского сословия. Самая молодая из школ классического японского искусства «укиё-э» сохранила все своеобразие присущих ему черт - философскую созерцательность и эмоциональную полноту любования красотой бренного мира.


В Национальном художественном музее проходит выставка японской гравюры
Открытие выставки «Страна Ямато в японской и европейской гравюре XVII–XIX вв.» Фото: Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь

В Национальном художественном музее проходит выставка японской гравюры Выставка японской и европейской гравюры откроется 1 октября
На выставке представлены гравюры конца эпохи Эдо (1603-1868) и начала эпохи Мэйдзи (1868-1912) - исторического периода кардинальных реформ и перемен. Традиционные жанры укиё-э - бидзин-га (картинки с красавицами) представлены гравюрами Мосаи Нагашима, Мидзуно Тошиката (1866-1908), Тоёхара Кунитика (1835-1900), муся-э (картинки с воинами) - Ватанабе Нобуказу (1874-1944), пейзаж - Андо Хиросигэ (1797-1858) , сцены из спектаклей театра Кабуки - Тоёхара Кунитика. (1835-1900).
Как рассказал «АиФ» коллекционер Виктор ЛУКЬЯНОВ, выставка удачно вписалась в контекст традиционной культурной акции «Японская осень в Беларуси». В ее рамках параллельно с выставкой гравюры в Национальном художественном музее демонстрируется выставка японской графики 70-х гг., и посетители могут сопоставить современное японское искусство с традиционным. «В экспозиции более 50 экспонатов. Около половины работ – это японская гравюра, в основном, второй половины XIX в.; вторая часть выставки — европейская гравюра XVII-XIX вв. Таким образом, можно сравнить, условно говоря, взгляд японских художников на жизнь в стране и одновременно взгляд европейцев на Японию, увидеть, насколько разным было это восприятие», - отметил Виктор Лукьянов.

 
 
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До 25 октября в Национальном художественном музее Беларуси открыта выставка «Страна Ямато в японской и европейской гравюре 17-19 вв.» из частного собрания.
 
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