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Поиск заказов еще никогда не был настолько простым

16.10.2018 16:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Поиск заказов еще никогда не был настолько простым
redsale.by

Человек, который занимается любимым делом – это счастливый человек. Чувство удовлетворенности от качественно выполненной работы – одно из приятнейших ощущений. Оно знакомо каждому, кто посвятил жизнь любимому увлечению: ремонту телевизоров, наращиванию ресниц, обучению детей, отделке помещений, выполнению массажа или педикюра. Абсолютно неважно, с чем связана работа, главное – чтобы она приносила радость.

Сложность заключается только в поиске заказов: конкуренция высока – много времени приходится тратить на рекламу, общение с посредниками, регистрацию на специализированных ресурсах и форумах, сортировку заявок. А хотелось бы посвятить его совершенствованию навыков, изучению новых методов и собственно любимому занятию.

RedSale готов взять всю рутину и подготовительные мероприятия на себя. Мы помогаем настоящим профессионалам создать себе имя и обрести постоянных заказчиков.

Как это работает?

  1. Каждому мастеру мы предоставляем личную страницу, где размещается информация об оказываемых услугах, расценках, образовании и профессиональном уровне. Ее можно дополнять и корректировать.

  2. После регистрации на сайте специалист становится частью нашей команды и получает доступ к заявкам. Искать их не нужно: это мы делаем сами, не забывая уточнить все детали и особенности работы.

  3. После оформления заказа мы предлагаем его мастеру посредством СМС или электронной почты. Можно отслеживать заявки и в личном кабинете.

  4. А дальше – решение за исполнителем. Если работа подходит, специалист откликается на проект, получает контакты клиента и приступает к делу. Если заявка неинтересна или мастер занят, можно взять паузу и дождаться следующего заказа.

  5. Каждое выполненное задание повышает ценность профессионала, увеличивая количество отзывов и постоянных заказчиков. Растет число клиентов – растет благосостояние специалиста и его значимость в профессиональной сфере.

На нашем сервисе представлены все популярные виды работ: строительство и ремонт, уход за здоровьем, косметология, курсы английского, репетиторство, фото- и видеосъемка, организация праздников, маникюр и парикмахерское искусство. Список не окончательный и постоянно пополняется новыми категориями. Если вы делаете что-то уникальное и хотите заявить о себе, мы готовы к сотрудничеству.

Поиск заказов еще никогда не был настолько простым
Фото: redsale.by

 

Почему RedSale?

Мы не нуждаемся в агрессивной рекламе: количество мастеров и постоянных заказчиков говорит само за себя. На сегодняшний день с нами сотрудничают 3000 специалистов, а число довольных клиентов постоянно растет: многие обращаются повторно и рекомендуют сайт друзьям и знакомым. Остановимся лишь на основных пунктах, которые отличают нас от других подобных ресурсов:

  1. У нас самая широкая база разнообразных видов услуг – около 500 направлений. И это не предел.

  2. RedSale охватывает всю территорию страны: на сайте можно найти специалистов из разных городов Беларуси. Мы постепенно осваиваем регионы и пополняем базу.

  3. Ресурс помогает не только опытным специалистам, но и новичкам. Заказ можно взять сразу после регистрации, как только появится подходящий по профилю проект. Главное – быть мастером своего дела и иметь соответствующую подготовку.

  4. Сервис полностью автоматизирован: система отлажена и успешно работает в течение 4 лет. Заявки актуальны и постоянно обновляются – работа для востребованных специалистов есть всегда.

  5. Мы работаем со всеми категориями исполнителей (ИП, юридическими и физическими лицами) и заинтересованы в долговременном сотрудничестве.

  6. Мы не берем плату за регистрацию, просмотр заказов и рекламные услуги. Комиссионное вознаграждение оплачивается только за реально заключенные сделки.

Будем рады видеть вас в команде наших мастеров.

*на правах рекламы. ИП Машуков В.В. УНП 491367085

 
 
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RedSale готов взять всю рутину и подготовительные мероприятия на себя. Мы помогаем настоящим профессионалам создать себе имя и обрести постоянных заказчиков.
 
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