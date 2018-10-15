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Урожайные грядки. Всем свеклам свекла!
16.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Василий Хведченя из аг. Маревиль вырастил девятикилограммовую (!) кормовую свеклу.
Большой корнеплод Василию Владимировичу нужен для кормления домашней живности. Хозяин держит курей, перепелов, индоуток и кроликов. Особого ухода свекле сорта «рекорд поли» не требовалось.
Юлия КОСАРЕВА.
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Василий Хведченя из аг. Маревиль вырастил девятикилограммовую (!) кормовую свеклу.
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